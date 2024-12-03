В Ингульце рассказали, когда проведут первый матч на новом стадионе
Поворознюк уверен, что уже весной
Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк уверен, что уже весной состоится первый матч команды на новом стадионе.
Ранее Поворознюк угрожал снять «Ингулец» с чемпионата из-за недопуска стадиона к матчам, но все разрешения клуб должен получить до конца нынешнего года.
«До конца года, думаю, примут стадион. Проблема была в документации. Хотя для футбола там есть уже все. Я немного горячий человек, немного поскандалил с ними».
«Все будет по закону, все примут. На весну первый матч планирую», – сказал Поворознюк.
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