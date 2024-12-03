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Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 12:29 |
744
3

В Ингульце рассказали, когда проведут первый матч на новом стадионе

Поворознюк уверен, что уже весной

03 декабря 2024, 12:29 |
744
3
В Ингульце рассказали, когда проведут первый матч на новом стадионе
ФК Ингулец

Президент клуба УПЛ «Ингулец» Александр Поворознюк уверен, что уже весной состоится первый матч команды на новом стадионе.

Ранее Поворознюк угрожал снять «Ингулец» с чемпионата из-за недопуска стадиона к матчам, но все разрешения клуб должен получить до конца нынешнего года.

«До конца года, думаю, примут стадион. Проблема была в документации. Хотя для футбола там есть уже все. Я немного горячий человек, немного поскандалил с ними».

«Все будет по закону, все примут. На весну первый матч планирую», – сказал Поворознюк.

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Ингулец Александр Поворознюк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ТСН
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Комментарии 3
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serhiy
Я думаю,що бомбосховищ там не було,що він звиздить за документацію !
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0
Tower Bridge
И потом надо в Петрово провести финал Кубка Украины. Можно и матч Шахтёр - Динамо.   Что бы не переться во Львов.
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-2
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