Ясный ответ. В Сан-Паулу прокомментировали интерес Шахтера к своему таланту
Директор бразильского клуба отреагировал на слухи
Футбольный директор бразильского «Сан-Паулу» Карлос Бельмонте прокомментировал информацию об интересе к вингеру своего клуба Энрике Кармо со стороны донецкого «Шахтера».
«У нас не было никаких контактов на этот счет», – коротко заявил Бельмонте.
В то же время в Бразилии отмечают, что «Шахтер» планирует сделать предложение по Кармо до конца 2024 года. Сам Энрике обсуждает последние детали своего нового контракта с «Сан-Паулу». Действующее соглашение 18-летнего вингера с клубом действует до конца 2025 года.
В текущем розыгрыше бразильской Серии А Кармо провел всего 12 минут в рамках одного поединка, выступая преимущественно за молодежную команду «Сан-Паулу».
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