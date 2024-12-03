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  4. Ясный ответ. В Сан-Паулу прокомментировали интерес Шахтера к своему таланту
Украина. Премьер лига
03 декабря 2024, 12:29 | Обновлено 03 декабря 2024, 12:30
342
0

Ясный ответ. В Сан-Паулу прокомментировали интерес Шахтера к своему таланту

Директор бразильского клуба отреагировал на слухи

03 декабря 2024, 12:29 | Обновлено 03 декабря 2024, 12:30
342
0
Ясный ответ. В Сан-Паулу прокомментировали интерес Шахтера к своему таланту
Энрике Кармо

Футбольный директор бразильского «Сан-Паулу» Карлос Бельмонте прокомментировал информацию об интересе к вингеру своего клуба Энрике Кармо со стороны донецкого «Шахтера».

«У нас не было никаких контактов на этот счет», – коротко заявил Бельмонте.

В то же время в Бразилии отмечают, что «Шахтер» планирует сделать предложение по Кармо до конца 2024 года. Сам Энрике обсуждает последние детали своего нового контракта с «Сан-Паулу». Действующее соглашение 18-летнего вингера с клубом действует до конца 2025 года.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Кармо провел всего 12 минут в рамках одного поединка, выступая преимущественно за молодежную команду «Сан-Паулу».

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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