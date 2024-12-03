Аморим определил игроков, которые сыграют важную роль в развитии клуба

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим определился с игроками, которые будут иметь решающее значение в развитии клуба. Об этом сообщают местные журналисты.

Португальский специалист решил не критиковать публично своих подопечных, что придало футболистам больше уверенности в своих силах. Аморим считает, что игроки «Манчестер Юнайтед» имеют огромный потенциал, однако предыдущий тренер не использовал сильные стороны футболистов.

Сообщается, что наставник выделил восемь игроков, которые станут фундаментом для построения новой команды:

Маркус Рэшфорд

Амад Диалло

Джошуа Зиркзе

Бруну Фернандеш

Расмус Хойлунд

Нуссаир Мазрауи

Мэйсон Майнт

Диогу Далот

Под руководством Аморима «красные дьяволы» сыграли три матча во всех турнирах. В АПЛ победили «Эвертон» (4:0) и сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1). В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Буде-Глимт» (3:2).