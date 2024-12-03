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Англия
03 декабря 2024, 12:47 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:09
236
0

Аморим определил игроков, которые сыграют важную роль в развитии клуба

Восемь футболистов пользуются огромной поддержкой и доверием тренера

03 декабря 2024, 12:47 | Обновлено 03 декабря 2024, 13:09
236
0
Аморим определил игроков, которые сыграют важную роль в развитии клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим определился с игроками, которые будут иметь решающее значение в развитии клуба. Об этом сообщают местные журналисты.

Португальский специалист решил не критиковать публично своих подопечных, что придало футболистам больше уверенности в своих силах. Аморим считает, что игроки «Манчестер Юнайтед» имеют огромный потенциал, однако предыдущий тренер не использовал сильные стороны футболистов.

Сообщается, что наставник выделил восемь игроков, которые станут фундаментом для построения новой команды:

  • Маркус Рэшфорд
  • Амад Диалло
  • Джошуа Зиркзе
  • Бруну Фернандеш
  • Расмус Хойлунд
  • Нуссаир Мазрауи
  • Мэйсон Майнт
  • Диогу Далот

Под руководством Аморима «красные дьяволы» сыграли три матча во всех турнирах. В АПЛ победили «Эвертон» (4:0) и сыграли вничью с «Ипсвичем» (1:1). В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Буде-Глимт» (3:2).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Маркус Рэшфорд Амад Диалло Джошуа Зиркзе Бруну Фернандеш Расмус Хойлунд Нуссаир Мазрауи Диогу Далот Мэйсон Маунт
Микола Титюк Источник: Manchester Evening News
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