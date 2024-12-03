Олег ФЕДОР: «Рух прервал неудачную серию, и это даст заряд позитива»

Півзахисник Руха Олег Федор розповів про виступи львівської команди під керівництвом Віталія Пономарьова:

«За півроку здобув футбольного досвіду більше, ніж за всю кар'єру до того. Вдалося попрацювати з Русланом Ротанем, отримати запрошення в молодіжку від Унаї Мельгоси, почав стабільно грати в УПЛ. Дуже багато всього сталося за короткий період.

Як протистояти командам-грандам? Старатись нейтралізувати їх сильні сторони – майже всіх футболістів. Доля фарту потрібна, особливий настрій, нав'язувати незручні умови на полі і таким чином можна на щось розраховувати.

Ми з хлопцями часто збираємось між собою, говоримо відверто. Сідаємо, аналізуємо, як покращити ситуацію в колективі, спільні активності. Ми переконані, що позитивна атмосфера в команді переноситься на поле і дає свій результат. Рецидив травми капітана Марка Сапуги? Хотілося порадувати його, зробити приємно своєму капітану. Той гол ми присвятили Марку. Ми налаштовані та голодні до перемог.

Як реагував головний тренер на невдалі результати? Віталій Пономарьов, попри весь тиск, випромінював впевненість, що ми стоїмо на своєму і гнемо свою лінію. Результат прийде, потрібно робити те, що вимагається на полі і тренувальному процесі. Дуже відчуваєте відповідальність за тренера, з яким пройшли великий шлях.

Пономарьов сказав, що за своїм потенціалом можу стати найкращим на своїй позиції в УПЛ? Це дуже надихає, коли це говорить не пересічна людина, а головний тренер. Я свідомий того, що до рівня Судакова або Шапаренка мені ще працювати і працювати. Такі слова надають дуже великої мотивації. Щодня покращуватись, аби видані аванси, компліменти на мою адресу не були лише словами і наближатися до їх рівня.

Звісно, сусідство з Шахтарем в Emily Resort може послужити за наочний приклад, як потрібно працювати для ЛЧ? Дивимся, з яким ставленням вони працюють і бачимо, до чого потрібно прагнути.

Дебют за збірну Олексія Сича? Коли ми почули, це була найбільш радісна звістка. Льоха – справжнє джерело позитиву. Радів за нього, ніби за себе. Дуже щирі емоції пережили. Я був щасливий. Всі мої одноклубники можуть розділити цю думку. Те, що Льоху викликали в національну збірну і дали дебютувати, а також як він себе показав, однозначно мотивує працювати. Дає розуміння, що стежать не тільки за гравцями топ-клубів, а й за такими командами, як Рух. Що всі все бачать. Я не знаю, чи вірив Олексій сам у виклик, але своєю працею він це заслужив.

Як змінилось ставлення до Руху серед інших команд? Видно, що краще почали нас вивчати. Може, нам трішки не так добре все дається цього сезону. Суперники до нас адаптувались. З подібним стилем гри ніхто не грав, хіба що Кривбас. Але ми будемо продовжувати гнути свою лінію, виправляти помилки, покращувати сильні сторони, то впевнений, що це принесе ще кращий результат, ніж минулого сезону.

Що заважає Руху демонструвати свій найкращий футбол зараз? Застій перед наступним великим кроком, можна і так сказати. Я сподіваюсь, що саме в цій фазі ми перебуваємо. В яких аспектах зараз потрібно додати команді? Якщо подивитись в загальному, у нас дуже добре команда грає в обороні. Нам не вистачає гостроти в атаці. Саме в завершальній фазі, настирності якоїсь. Ми вже не можемо казати, що нам не вистачає досвіду на дорослому рівні, але впевненість десь нас підводить. Що підводить перед воротами суперника? Якщо суперник бачить, що нам позиційна гра не йде, більшість суперників починають сідати і позбавляти простору.

Перші зустрічі Руха з Карпатами? У нас вперше був такий подібний досвід. Більш досвідчені футболісти Карпат дали зрозуміти, що таке дербі. Після першого матчу, гуляючи по Львову, було трішки ніяково виходити в люди, а після КУ вже міг з високо піднятою головою пройтися. Дивишся впевнено людям в очі, а після поразки в чемпіонаті залишився неприємний осад.

Чи на вулицях могли підійти і висловити критику? Нас ще не так впізнають на вулицях міста, щоб так підійти й хейтити. В основному, наша аудиторія зараз – діти з академії та наші рідні та близькі, які підтримують нас кожного матчу. Критика в інтернеті? Не приймаю близько до серця. Спокійно реагую.

Тенденції у чемпіонаті? Бачимо запеклу боротьбу в кожній частині таблиці, Полісся та Олександрія пробують конкурувати з грандами. Цікаво, наскільки довго вони зможуть тримати цю планку. Такі приклади додають інтересу.

Пономарьов говорив що Рух має ще 2–3 роки, щоб команда вийшла на пік? Цікаво буде поспостерігати, якщо хтось з лідерів не покине команду. Але і очікування будуть вищими. Дуже багато авансів, розмов. Нам потрібно буде це все підтверджувати.

Завдання поборотись за єврокубки? В чемпіонаті дуже велика конкуренція. Завдяки правильній роботі нам під силу поборотись за топ-4. Що стосується Кубка, якщо подивитись на нашу гру з Динамо в чемпіонаті, з такими командами можна грати, а в такому турнірі одна гра все може вирішити. Можливо, це не буде вечір Динамо і нам пощастить.

Перервана серія без перемог? Чесно кажучи, з Лівим берегом (1:0) ми не показали свою найкращу гру. Сподіваюсь, що цей результат дасть нам заряд і поштовх. В нашому чемпіонаті багато таких команд, які покладаються на бійцівські якості, швидкі виходи на контри, погодні умови даються взнаки, що грає на руку супернику, граючи другим номером.

Якби не гол з пенальті, чи команда відчувала в собі сили дотиснути суперника з гри? Не думаю, що зламало. На другий тайм виходили більш зарядженими, в нас почало краще виходити, і свій шанс могли знайти біля воріт суперника.

Епізод з пенальті викликав багато суперечок? Вся гра проходила в такому ключі. Я б не здивувався, якби пенальті не був поставлений за духом гри. Сам момент я не бачив добре. На повторі мені здалося, що Якимів з м'ясом вибив м'яч у Роми Дідика.

Причиназатяжної серії Руху без перемог? Не знаю. Важко переживати такий період. Можливо нам потрібен був цей досвід молодим футболістам отримати. Вчитися давати раду таким серіям, фарту можливо десь не вистачало.

Чи складно шукати пояснення цим результатам? За будь-яких обставин необхідно швидко долати невдачі, робити висновки, працювати ще більше, щоб змінити ситуацію. Так, дійсно, минулого року гра і результат нам допомагали міцно стояти на ногах. Адже це має вплив не лише на справи футбольні, але і поза полем так само. Всі від цього виграють».