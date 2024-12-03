Обидчик Шахтера в Лиге чемпионов попал на радары клубов АПЛ

Американский полузащитник ПСВ Малик Тильман, оформивший дубль в ворота донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов, заинтересовал несколько клубов Английской Премьер-лиги.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в услугах 22-летнего американца заинтересованы «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Сообщается, что сам футболист хочет перебраться в АПЛ, но его трансфер зимой будет очень сложен, поскольку клаусула в его контракте в размере 30-40 миллионов евро будет активирована только следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проявлял активный интерес к лидеру национальной сборной Украины.