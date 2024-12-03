Обидчик Шахтера в Лиге чемпионов попал на радары клубов АПЛ
Малик Тильман может сменить клубную прописку
Американский полузащитник ПСВ Малик Тильман, оформивший дубль в ворота донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов, заинтересовал несколько клубов Английской Премьер-лиги.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в услугах 22-летнего американца заинтересованы «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».
Сообщается, что сам футболист хочет перебраться в АПЛ, но его трансфер зимой будет очень сложен, поскольку клаусула в его контракте в размере 30-40 миллионов евро будет активирована только следующим летом.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проявлял активный интерес к лидеру национальной сборной Украины.
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