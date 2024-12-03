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  4. Обидчик Шахтера в Лиге чемпионов попал на радары клубов АПЛ
Англия
03 декабря 2024, 11:06 |
224
0

Обидчик Шахтера в Лиге чемпионов попал на радары клубов АПЛ

Малик Тильман может сменить клубную прописку

03 декабря 2024, 11:06 |
224
0
Обидчик Шахтера в Лиге чемпионов попал на радары клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тильман

Американский полузащитник ПСВ Малик Тильман, оформивший дубль в ворота донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов, заинтересовал несколько клубов Английской Премьер-лиги.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, в услугах 22-летнего американца заинтересованы «Тоттенхэм» и «Астон Вилла».

Сообщается, что сам футболист хочет перебраться в АПЛ, но его трансфер зимой будет очень сложен, поскольку клаусула в его контракте в размере 30-40 миллионов евро будет активирована только следующим летом.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» проявлял активный интерес к лидеру национальной сборной Украины.

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Малик Тилльман ПСВ Астон Вилла Тоттенхэм трансферы АПЛ Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Флориан Плеттенберг
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