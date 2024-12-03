Наставник сборной Украины: «Степанов вышел, когда Байер побеждал 5:0»

Главный тренер юношеской сборной Украины (U-19) Дмитрий Михайленко оценил игровые качества форварда «Байера» Артема Степанова, а также прокомментировал дебют игрока:

– Опишите профайл Степанова как футболиста. Его много сравнивают с Холандом.

– Мне кажется, что Артем имитирует игру Холанда и норвежец является для него ориентиром. Степанов очень похож на Эрлинга по антропометрии, координации и скорости, даже прическу сделал, как у норвежца. Артем очень талантлив, физически одарен, у него неплохая техника и понимание игры на атаку. Но без мяча нужно еще улучшать игру – это проблема всех футболистов его возраста. Пока Степанов не идеал, он молодой парень и ему надо многому учиться, но талант у него большой. Рост 192 см! Понятно, что такую ​​«машину» многие хотят.

– Вы удивились, когда Степанов дебютировал за Байер в Лиге чемпионов?

– Меня это не удивило. Здесь важен контекст. Степанов вышел, когда Байер побеждал Зальцбург со счетом 5:0. Возможно, Алонсо дал отдохнуть Шику, потому, что через два дня у Байера важный матч Бундеслиги. А может, Степанов своим трудом доказал, что заслужил получить минуты в Лиге чемпионов. На этот вопрос ответить может только главный тренер Байера.

Ранее бывший тренер академии донецкого «Шахтера» рассказал о сильных сторонах Степанова.