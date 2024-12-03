«Динамо сделало ошибку». Клуб раскритиковали из-за матчей в Германии

Известный журналист Виктор Вацко раскритиковал киевское «Динамо» из-за проведения матчей Лиги Европы в Германии:

«Я уверен, что «Динамо» сделало ошибку с логистикой. Я не понимаю, кто в клубе и как решил играть еврокубки в Гамбурге. Мне рассказали, что решение было принято из-за того, что в январе там будет качественное подготовленное поле.

Сейчас поле пребывает в катастрофическом состоянии. Я не понимаю, чего хотел добиться клуб, когда переезжал с Польши в Германию. Они надеялись, что будет полный стадион? Но для этого нужно работать с болельщиками.

Мы видим 4-5 тысяч фанатов на стадионе, который вмещает 49 тысяч болельщиков. Эти 4 тысячи приходили и в Польше, и в Румынии. Так команда работает с людьми. Это не критика, а констатация факта.

На футбол никто не приходит, «Динамо» не зарабатывает, играет на ужасном поле, и долго добирается до стадиона. Где преимущества?», – недоволен Вацко.