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  4. «Динамо сделало ошибку». Клуб раскритиковали из-за матчей в Германии
Лига Европы
03 декабря 2024, 07:21 |
1415
3

«Динамо сделало ошибку». Клуб раскритиковали из-за матчей в Германии

Киевская команда проводит домашние поединки Лиги Европы в Гамбурге

03 декабря 2024, 07:21 |
1415
3
«Динамо сделало ошибку». Клуб раскритиковали из-за матчей в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine.

Известный журналист Виктор Вацко раскритиковал киевское «Динамо» из-за проведения матчей Лиги Европы в Германии:

«Я уверен, что «Динамо» сделало ошибку с логистикой. Я не понимаю, кто в клубе и как решил играть еврокубки в Гамбурге. Мне рассказали, что решение было принято из-за того, что в январе там будет качественное подготовленное поле.

Сейчас поле пребывает в катастрофическом состоянии. Я не понимаю, чего хотел добиться клуб, когда переезжал с Польши в Германию. Они надеялись, что будет полный стадион? Но для этого нужно работать с болельщиками.

Мы видим 4-5 тысяч фанатов на стадионе, который вмещает 49 тысяч болельщиков. Эти 4 тысячи приходили и в Польше, и в Румынии. Так команда работает с людьми. Это не критика, а констатация факта.

На футбол никто не приходит, «Динамо» не зарабатывает, играет на ужасном поле, и долго добирается до стадиона. Где преимущества?», – недоволен Вацко.

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Лига Европы Динамо Киев Виктор Вацко
Микола Титюк Источник: Вацко Live
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Комментарии 3
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KIEWADIM
Просто на такий футбол ніхто не хоче ходити. І діло не в полі, в а команді
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+3
pas2012
А потім скаржаться на далекі переїзди, і що сил немає)
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+2
LexХХХ
А в Динамо завжди все через .опу.
Ответить
+1
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