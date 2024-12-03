Рома и Довбик увеличили безвыигрышную серию до 6-ти матчей

2 декабря в 14-м туре итальянского чемпионата на поле встретились «Рома» и «Аталанта». Поединок состоялся на «Стадио Олимпико» и завершился со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Голами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло. Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и сыграл 62 минуты, после чего был заменен.

Поражение от «Аталанты» увеличило серию без побед «Ромы» до 6-ти матчей во всех турнирах («Верона», «Юнион Сент-Жилуаз», «Болонья», «Наполи», «Тоттенхэм» и «Аталанта»). Команда Артема находится в двух очках от зоны вылета в лиге.

Сейчас «волки» занимают 15-е место с 13 очками в чемпионате и 21-ю позицию с 6 очками в Лиге Европы.