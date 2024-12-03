Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома и Довбик увеличили безвыигрышную серию до 6-ти матчей
Италия
03 декабря 2024, 01:50 | Обновлено 03 декабря 2024, 01:57
54
0

Рома и Довбик увеличили безвыигрышную серию до 6-ти матчей

«Волки» потерпели поражение против «бергамасков»

03 декабря 2024, 01:50 | Обновлено 03 декабря 2024, 01:57
54
0
Рома и Довбик увеличили безвыигрышную серию до 6-ти матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

2 декабря в 14-м туре итальянского чемпионата на поле встретились «Рома» и «Аталанта». Поединок состоялся на «Стадио Олимпико» и завершился со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Голами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло. Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и сыграл 62 минуты, после чего был заменен.

Поражение от «Аталанты» увеличило серию без побед «Ромы» до 6-ти матчей во всех турнирах («Верона», «Юнион Сент-Жилуаз», «Болонья», «Наполи», «Тоттенхэм» и «Аталанта»). Команда Артема находится в двух очках от зоны вылета в лиге.

Сейчас «волки» занимают 15-е место с 13 очками в чемпионате и 21-ю позицию с 6 очками в Лиге Европы.

По теме:
Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Рома – Аталанта
ФОТО. Довбик вышел на второй тайм матча с неправильной фамилией на футболке
Рома – Аталанта – 0:2. Упущенный момент Довбика. Видео голов и обзор матча
Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Аталанта Рома - Аталанта Артем Довбик
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Футбол | 02 декабря 2024, 03:44 6
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону

Кевин де Брюйне сменит клуб

«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
Бокс | 02 декабря 2024, 02:49 0
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Что ты празднуешь?» Гроувз без колебаний назвал победителя Усик – Фьюри 2

Экс-чемпион мира ждет еще более легкой победы Александра

Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Футбол | 02.12.2024, 19:59
Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами
Рано списали со счетов. Заря одержала волевую победу над Карпатами
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 02.12.2024, 08:23
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
«Он сейчас на дне». Легендарный Леннокс Льюис – о реванше Усик – Фьюри
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Футбол | 03.12.2024, 00:01
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Определен лучший вратарь в XXI веке. Куртуа – 4-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
02.12.2024, 07:50
Бокс
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
01.12.2024, 07:41
Бокс
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
01.12.2024, 20:11 5
Футбол
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
01.12.2024, 14:16 6
Футбол
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
01.12.2024, 00:06 68
Футбол
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
Неожиданно. Амбициозный проект Первой лиги возглавит коуч клуба УПЛ
02.12.2024, 13:10
Футбол
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
Колос – Динамо – 1:1. Бражко и подстава от Михавко. Видео голов и обзор
01.12.2024, 18:05 1
Футбол
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
Осечкой Динамо не воспользовались. Шахтер не сумел переиграть Рух
01.12.2024, 19:57 407
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем