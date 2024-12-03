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Италия
03 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:46
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Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Рома – Аталанта

«Бергамаски» переиграли «волков» со счетом 2:0 в 14-м туре

03 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:46
40
0
Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Рома – Аталанта
Getty Images/Global Images Ukraine

2 декабря на «Стадио Олимпико» в 14-м туре итальянского чемпионата на поле встретились «Рома» и «Аталанта». Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Забитыми мячами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

Статистика

Рома – Аталанта

  • Владение мячом: 48% – 52%
  • Ожидаемые голы (xG): 0.44 – 1.27
  • Большие шансы: 2 – 3
  • Удары по воротам: 5 – 18
  • Удары в створ ворот: 1 – 7
  • Сейвы: 5 – 1
  • Угловые: 2 – 4
  • Фолы: 17 – 13
  • Передачи: 449 – 469
  • Точные передачи: 369 – 390
  • Отборы мяча: 17 – 9
  • Штрафные удары: 13 – 17
  • Желтые карточки: 2 – 3

В этом сезоне «Рома» за 14 матчей лиги получила 13 очков (3 победы, 4 ничьи, 7 поражений) и занимает 15-е место в турнирной таблице.

«Аталанта» за такое же количество матчей набрала 31 очко (10 побед, 1 ничья, 3 поражения) и сейчас занимает 2-ю строчку в лиге.

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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