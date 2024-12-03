Италия03 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:46
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Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Рома – Аталанта
«Бергамаски» переиграли «волков» со счетом 2:0 в 14-м туре
03 декабря 2024, 00:45 | Обновлено 03 декабря 2024, 00:46
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2 декабря на «Стадио Олимпико» в 14-м туре итальянского чемпионата на поле встретились «Рома» и «Аталанта». Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Забитыми мячами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.
Статистика
Рома – Аталанта
- Владение мячом: 48% – 52%
- Ожидаемые голы (xG): 0.44 – 1.27
- Большие шансы: 2 – 3
- Удары по воротам: 5 – 18
- Удары в створ ворот: 1 – 7
- Сейвы: 5 – 1
- Угловые: 2 – 4
- Фолы: 17 – 13
- Передачи: 449 – 469
- Точные передачи: 369 – 390
- Отборы мяча: 17 – 9
- Штрафные удары: 13 – 17
- Желтые карточки: 2 – 3
В этом сезоне «Рома» за 14 матчей лиги получила 13 очков (3 победы, 4 ничьи, 7 поражений) и занимает 15-е место в турнирной таблице.
«Аталанта» за такое же количество матчей набрала 31 очко (10 побед, 1 ничья, 3 поражения) и сейчас занимает 2-ю строчку в лиге.
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