Ключевая статистика матча Серии А 2024/25: Рома – Аталанта

2 декабря на «Стадио Олимпико» в 14-м туре итальянского чемпионата на поле встретились «Рома» и «Аталанта». Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «бергамасков». Забитыми мячами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло.

Статистика

Рома – Аталанта

Владение мячом: 48% – 52%

Ожидаемые голы (xG): 0.44 – 1.27

Большие шансы: 2 – 3

Удары по воротам: 5 – 18

Удары в створ ворот: 1 – 7

Сейвы: 5 – 1

Угловые: 2 – 4

Фолы: 17 – 13

Передачи: 449 – 469

Точные передачи: 369 – 390

Отборы мяча: 17 – 9

Штрафные удары: 13 – 17

Желтые карточки: 2 – 3

В этом сезоне «Рома» за 14 матчей лиги получила 13 очков (3 победы, 4 ничьи, 7 поражений) и занимает 15-е место в турнирной таблице.

«Аталанта» за такое же количество матчей набрала 31 очко (10 побед, 1 ничья, 3 поражения) и сейчас занимает 2-ю строчку в лиге.