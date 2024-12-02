Матч лидеров. Открыта продажа билетов на игру Динамо и Александрии
Игра пройдет 8 декабря в 18:00 на клубном стадионе киевского клуба
В воскресенье, 8 декабря, состоится матч лидеров в 16-м туре Украинской Премьер-лиги: Динамо – Александрия.
Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.
Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.
По соображениям безопасности количество билетов в продаже ограничено. В столичном клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
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