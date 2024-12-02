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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 21:37 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:57
48
0

Матч лидеров. Открыта продажа билетов на игру Динамо и Александрии

Игра пройдет 8 декабря в 18:00 на клубном стадионе киевского клуба

02 декабря 2024, 21:37 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:57
48
0
Матч лидеров. Открыта продажа билетов на игру Динамо и Александрии
ФК Динамо

В воскресенье, 8 декабря, состоится матч лидеров в 16-м туре Украинской Премьер-лиги: Динамо – Александрия.

Игра пройдет на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. В. Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Начата продажа билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов в продаже ограничено. В столичном клубе ждут болельщиков на стадионе Динамо им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

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Динамо - Александрия Динамо Киев Александрия билеты Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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