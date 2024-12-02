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Лига Европы
02 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:39
43
1

Динамо сообщило, как приобрести билеты на матч ЛЕ против Реала Сосьедад

Цена билета на игру Лиги Европы в Сан-Себастьяне составляет 40 евро

02 декабря 2024, 21:07 | Обновлено 02 декабря 2024, 21:39
43
1
Динамо сообщило, как приобрести билеты на матч ЛЕ против Реала Сосьедад
ФК Динамо

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо на выезде проведет матч 6-го тура Лиги Европы против испанского Реала Сосьедад.

Игра состоится на стадионе Reale Arena в Сан-Себастьяне. Все желающие могут поддержать киевскую команду в важном гостевом еврокубковом матче.

Продажа билетов уже началась. Они продаются только онлайн по ссылке.

Цена билета составляет 40 евро. Продажа продлится до 10 декабря 18:00. В день матча билеты в кассах стадиона не будут продаваться.

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Реал Сосьедад Динамо Киев билеты Лига Европы
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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ще й платити за таке
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