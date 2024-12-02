Динамо сообщило, как приобрести билеты на матч ЛЕ против Реала Сосьедад

В четверг, 12 декабря, киевское Динамо на выезде проведет матч 6-го тура Лиги Европы против испанского Реала Сосьедад.

Игра состоится на стадионе Reale Arena в Сан-Себастьяне. Все желающие могут поддержать киевскую команду в важном гостевом еврокубковом матче.

Продажа билетов уже началась. Они продаются только онлайн по ссылке.

Цена билета составляет 40 евро. Продажа продлится до 10 декабря 18:00. В день матча билеты в кассах стадиона не будут продаваться.