Дмитрий РИЗНЫК: «15 сейвов в ЛЧ – классно, но... Темная бездна»
Вратарь не обращает внимания на свой рекорд
Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык в матче Лиги чемпионов с ПСВ сделал рекордные в истории турнира 15 сейвов, однако в конце встречи команда поиграла со счетом 2:3.
А затем в туре УПЛ Шахтер пропустил в компенсированное время, сыграв вничью 1:1 с Рухом.
«Все в кучу собралось и с ПСВ, и с Рухом – и концентрация, и не было везения где-то. Тяжело объяснить. Рекорд в матче с ПСВ? Никакой радости не было от 15 сейвов. Это, конечно, классно, но очков это нам не добавило».
«После матча было ощущение, что в черную бездну падаешь. Сложно в такие моменты. Но не думаю, что эта игра повлияла на результат с Рухом».
«Будем делать выводы, упустили свой шанс подтянуться к лидерам УПЛ», – сказал Ризнык.
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