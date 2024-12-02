Дмитрий РИЗНЫК: «15 сейвов в ЛЧ – классно, но... Темная бездна»

Вратарь Шахтера Дмитрий Ризнык в матче Лиги чемпионов с ПСВ сделал рекордные в истории турнира 15 сейвов, однако в конце встречи команда поиграла со счетом 2:3.

А затем в туре УПЛ Шахтер пропустил в компенсированное время, сыграв вничью 1:1 с Рухом.

«Все в кучу собралось и с ПСВ, и с Рухом – и концентрация, и не было везения где-то. Тяжело объяснить. Рекорд в матче с ПСВ? Никакой радости не было от 15 сейвов. Это, конечно, классно, но очков это нам не добавило».

«После матча было ощущение, что в черную бездну падаешь. Сложно в такие моменты. Но не думаю, что эта игра повлияла на результат с Рухом».

«Будем делать выводы, упустили свой шанс подтянуться к лидерам УПЛ», – сказал Ризнык.