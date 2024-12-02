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Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 02 декабря 2024, 17:48
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0

«Могли подобраться к Динамо». Тренер Шахтера оценил матч с Рухом

Пушич разочарован неудачным результатом

02 декабря 2024, 17:35 | Обновлено 02 декабря 2024, 17:48
777
0
«Могли подобраться к Динамо». Тренер Шахтера оценил матч с Рухом
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер в матче чемпионата Украины сыграл вничью 1:1 с Рухом, пропустив на последних минутах. Команда Марино Пушича упустила шанс сократить отставание от Динамо, которое ранее потеряло очки с Колосом.

«Совершенно не нужно пропускать такие голы. Это большой удар, когда ты пропускаешь на последних минутах. Могли подобраться к Динамо, но упустили свой шанс. Должны чувствовать такой момент, чувствовать необходимости победить, но этого не было в конце матча. Первый тайм получился неплохим, но не хватило последнего паса, последнего удара. Второй гол все бы поменял, а мы этого не сделали. Это разочаровывает».

«Нужно было сохранить перевес и победить. Потеряли два очка, и команда должна чувствовать это разочарование».

«Погиб отец Дениса Твардовского (убили российские оккупанты – прим)? У меня нет слов. Это очень тяжело для Дениса и для нас тоже. Уже говорил с Денисом, он хороший парень и хороший вратарь. Он уже вернулся к тренировкам. Надеюсь, он получит от нас необходимую поддержку в такой тяжелый период жизни», – сказал Пушич.

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Марино Пушич Денис Твардовский российско-украинская война Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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