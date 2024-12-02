«Могли подобраться к Динамо». Тренер Шахтера оценил матч с Рухом
Пушич разочарован неудачным результатом
Шахтер в матче чемпионата Украины сыграл вничью 1:1 с Рухом, пропустив на последних минутах. Команда Марино Пушича упустила шанс сократить отставание от Динамо, которое ранее потеряло очки с Колосом.
«Совершенно не нужно пропускать такие голы. Это большой удар, когда ты пропускаешь на последних минутах. Могли подобраться к Динамо, но упустили свой шанс. Должны чувствовать такой момент, чувствовать необходимости победить, но этого не было в конце матча. Первый тайм получился неплохим, но не хватило последнего паса, последнего удара. Второй гол все бы поменял, а мы этого не сделали. Это разочаровывает».
«Нужно было сохранить перевес и победить. Потеряли два очка, и команда должна чувствовать это разочарование».
«Погиб отец Дениса Твардовского (убили российские оккупанты – прим)? У меня нет слов. Это очень тяжело для Дениса и для нас тоже. Уже говорил с Денисом, он хороший парень и хороший вратарь. Он уже вернулся к тренировкам. Надеюсь, он получит от нас необходимую поддержку в такой тяжелый период жизни», – сказал Пушич.
🗣 «Я дуже розчарований, адже ми маємо частіше відчувати нагальність у певних моментах гри»— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 2, 2024
🧡 Емоції Маріно Пушича після матчу української Прем’єр-ліги з «Рухом» (1:1).#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/4BCxcwHGUy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Канониры» больше не рассчитывают на украинца
Эдоардо Бове забрали с поля на автомобиле скорой помощи