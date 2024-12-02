Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лупашко рассказал о скандальном уходе из Ингульца. Что сказал Поворознюк?
Украина. Премьер лига
02 декабря 2024, 10:46 |
597
0

Лупашко рассказал о скандальном уходе из Ингульца. Что сказал Поворознюк?

Тренер поблагодарил президента команды из Петрово

02 декабря 2024, 10:46 |
597
0
Лупашко рассказал о скандальном уходе из Ингульца. Что сказал Поворознюк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги была настоящая эпопея вокруг тренерской лавы львовских «Карпат».«Львы» неожиданно уволили Мирона Маркевича, предложив возглавить команду Владиславу Лупашко, который со скандалом ушел из «Ингульца».

Специалист откровенно рассказал об уходе из «Ингульца» и разговоре с одиозным президентом клуба Александром Поворознюком.

– Трудным был переговорный процесс Карпат и Ингульца? С тяжелым сердцем Александр Поворознюк отпустил вас?

– Я могу только поблагодарить Александра Григорьевича, что он принял неочевидное решение, когда дал возможность мне поработать. Сплетничали разное, но я могу сказать, что мы расходились максимально цивилизованно.

Я отдавал всему себя. Очень хотел, чтобы мы вернулись в УПЛ, ведь сложно сразу вернуться. Огромный пласт работы был проделан. Рад, что мы сделали в Ингульке классную историю, а я получил возможность дальше развиваться. Президент также видел, сколько было предпринято усилий для этого, – сказал Лупашко.

В настоящее время «Карпаты» находятся на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем 21 турнирный пункт после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» объяснили, почему хотят встретиться с Риццоли и Монзуль.

По теме:
«Могло быть хуже». Любенович объяснил провал Миная в Первой лиге
Обыски в доме владельца клуба УПЛ. Стали известны подробности
Артур МИКИТИШИН: «Реализовать моменты не всегда получается»
Владислав Лупашко Александр Поворознюк Ингулец Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02 декабря 2024, 10:00 0
Заря – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Заря – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Заря» и «Карпаты» закроют последний тур первого круга

«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 02 декабря 2024, 07:50 0
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Тебе должно быть стыдно». Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри

ЭйДжей поддерживает Александра

Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
Футбол | 02.12.2024, 07:01
Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
Игрок и пресс-атташе Черноморца напали на комментатора после скандала в УПЛ
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
Футбол | 01.12.2024, 20:11
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
ФОТО. «Тебя уволят утром». Как Гвардиола ответил фанам Ливерпуля
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Футбол | 02.12.2024, 03:44
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Суперзвезда Ман Сити после многих поражений решил перейти в Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 27
Биатлон
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
30.11.2024, 17:21 2
Бокс
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
30.11.2024, 09:45 43
Футбол
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
01.12.2024, 00:06 68
Футбол
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
Хирн отреагировал на то, что Кличко хочет провести мегафайт с Дюбуа
30.11.2024, 22:52
Бокс
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
Месси назвал клуб, который в Барселоне ненавидят больше, чем Реал
30.11.2024, 08:24 3
Футбол
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
ФОТО. Матч Фиорентина – Интер завершили досрочно. Игрок потерял сознание
01.12.2024, 19:32 4
Футбол
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
Майк Тайсон назвал единственного боксера, с которым отказался проводить бой
01.12.2024, 07:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем