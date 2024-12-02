Лупашко рассказал о скандальном уходе из Ингульца. Что сказал Поворознюк?

Перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги была настоящая эпопея вокруг тренерской лавы львовских «Карпат».«Львы» неожиданно уволили Мирона Маркевича, предложив возглавить команду Владиславу Лупашко, который со скандалом ушел из «Ингульца».

Специалист откровенно рассказал об уходе из «Ингульца» и разговоре с одиозным президентом клуба Александром Поворознюком.

– Трудным был переговорный процесс Карпат и Ингульца? С тяжелым сердцем Александр Поворознюк отпустил вас?

– Я могу только поблагодарить Александра Григорьевича, что он принял неочевидное решение, когда дал возможность мне поработать. Сплетничали разное, но я могу сказать, что мы расходились максимально цивилизованно.

Я отдавал всему себя. Очень хотел, чтобы мы вернулись в УПЛ, ведь сложно сразу вернуться. Огромный пласт работы был проделан. Рад, что мы сделали в Ингульке классную историю, а я получил возможность дальше развиваться. Президент также видел, сколько было предпринято усилий для этого, – сказал Лупашко.

В настоящее время «Карпаты» находятся на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем 21 турнирный пункт после 14 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» объяснили, почему хотят встретиться с Риццоли и Монзуль.