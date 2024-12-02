Артур МИКИТИШИН: «Реализовать моменты не всегда получается»

Игрок клуба «Кривбасс» Артур Микитишин высказался по поводу победы в 15-м туре УПЛ над житомирским «Полесьем» (3:1).

– «Кривбасс» создал много опасных моментов у ворот соперника. Насколько сильно заряжала поддержка родных болельщиков?

– Всегда, когда играем дома, стараемся как можно чаще атаковать, потому что это эмоции для наших болельщиков. Стремимся реализовывать все моменты, но, к сожалению, не всегда получается. Эта победа – в плюс «Кривбассу». Хочется поблагодарить Егора Твердохлеба, он молодец.

– Чувствовалась ли принципиальность противостояния?

– Да, конечно. Мы понимали, что будет нелегкая игра. «Полесье» было чуть-чуть выше нас в таблице, поэтому понимали, что будет тяжелая борьба. Заряжались на сто процентов на эту встречу.

– При счете 1:1 шла игра до гола. Насколько второй гол Твердохлеба помог?

– Очень помог. На первых минутах у наших ворот было два момента. Потом собрались, забили свой гол. На мой взгляд, мы контролировали всю вторую часть первого тайма. После перерыва пропустили, но не остановились и продолжили атаковать, создавать моменты и забили победные мячи.

– Атмосфера в раздевалке праздничная?

– Очень здорово, все рады, все хотели сегодня победить, это было видно на поле, все старались. Победили нашего прямого конкурента и поднимаемся на ступеньку выше. Двигаемся дальше.