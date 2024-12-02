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  4. «Могло быть хуже». Любенович объяснил провал Миная в Первой лиге
Украина. Первая лига
02 декабря 2024, 10:29 |
373
0

«Могло быть хуже». Любенович объяснил провал Миная в Первой лиге

Желько Любенович озвучил причины неудачных результатов команди

02 декабря 2024, 10:29 |
373
0
«Могло быть хуже». Любенович объяснил провал Миная в Первой лиге
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович откровенно признался, почему его команда провалила первую часть сезона в Первой лиге, хотя еще в прошлом сезоне закарпатцам почти удалось спастись от вылета из УПЛ.

– Желько, вы говорили публично, что после последней игры первой половины чемпионата вы собираетесь разговаривать с руководством. До чего удалось дойти?

– К сожалению, президент ФК Минай не считает нужным встретиться со мной. Я разговаривал со спортивным директором, после чего отправился в Сербию. Ситуация еще хуже, чем летом. Спортивный директор сказал: «Контракт есть – работаем дальше».

Я сказал, что в этой ситуации нам будет лучше развестись, а клубу – найти нового тренера.

– Минай, ставший жертвой обстоятельств переходного турнира, по ряду причин не смог попасть в топ-4. Все закономерно?

– Могло быть лучше, могло быть хуже. Прежде вина за результат вся на мне. Он полностью соответствует ситуации в клубе.

– Ни с одним новым игроком ФК Минай не угадал. Кто-то покинул команду и вовсе в разгар чемпионата...

– Можно сказать, что мы со спортивным директором ошиблись с выбором футболистов, или я не нашел подход к этим футболистам.

– Почему ребята, работавшие с вами весной, не смогли потянуть команду в Первой лиге? Одного Ременяка точно недостаточно.

– Я очень многого ждал от них, но получил очень мало. Где-то мне не удалось до них достучаться. Я в разговоре с руководством говорил об этом, что, наверное, проблема во мне и я готов пойти, чтобы пришел другой тренер и исправил ситуацию. Они меня не слушали, действовали по своему усмотрению. Это и привело к тому, где оказался ФК Минай.

– Что сломалось?

– Все сломал массовый отход игроков летом. Я думал, что ребята могут потянуть первую лигу. Если не со мной, то с другим тренером. Этого мы уже не узнаем, – сказал Желько.

По итогам первой части сезона в Первой лиге «Минай» не сумел попасть в «чемпионскую группу». Подопечные Желько Любеновича будут сражаться с командами второго эшелона турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что «Минай» официально попрощался с шестью футболистами.

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Желько Любенович Минай Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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