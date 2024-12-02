Богдан Мельник забил дебютный гол за Фехервар
Воспитанник полтавской Ворсклы наконец открыл счет голам в новом клубе
1 декабря завершились матчи 15-го тура Чемпионата Венгрии.
Будапештский «Фехервар» гостил у «Залаегерсега». За хозяев играет украинский защитник Александр Сафронов, который ранее выступал за «Днепр-1», а за «Фехервар» — Богдан Мельник, который в прошлом сезоне играл за «Кишварду».
В этом матче судьбу победителя решил единственный гол, который забил Мельник. Это его первый гол за «Фехервар».
«Ниредьхаза» с Юрием Томой в составе обыграла «Пакш» — 4:2. «Академия Пушкаша» победила «МТК» 1:0, а полузащитник Артем Фаворов провел весь матч.
«Кечкемет» с Михаилом Месхи и Михаилом Ряшком одержал минимальную победу над «Дьером» — 2:1.
«ДВТК» с Максимом Одинцовым в воротах победил «Дебрецен» — 3:1.
Чемпионат Венгрии. 15-й тур
Залаегерсег – Фехервар — 0:1
Гол: Мельник, 71
ДВТК – Дебрецен – 3:1
Голы: Климович, 25, Гера, 44, Раконяц, 84 — Домингес, 62
Дьер – Кечкемет — 1:2
Голы: Сахли, 50 — Ковач, 30, Лукач, 75
МТК – Академия Пушкаша — 0:1
Гол: Надь, 75
Ниредьхаза – Пакш — 4:2
Голы: Беке, 2, 20, Ковачрети, 18, Бабич, 90 — Керештеш, 39 (автогол), Беде, 84
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