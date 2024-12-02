Богдан Мельник забил дебютный гол за Фехервар

1 декабря завершились матчи 15-го тура Чемпионата Венгрии.

Будапештский «Фехервар» гостил у «Залаегерсега». За хозяев играет украинский защитник Александр Сафронов, который ранее выступал за «Днепр-1», а за «Фехервар» — Богдан Мельник, который в прошлом сезоне играл за «Кишварду».

В этом матче судьбу победителя решил единственный гол, который забил Мельник. Это его первый гол за «Фехервар».

«Ниредьхаза» с Юрием Томой в составе обыграла «Пакш» — 4:2. «Академия Пушкаша» победила «МТК» 1:0, а полузащитник Артем Фаворов провел весь матч.

«Кечкемет» с Михаилом Месхи и Михаилом Ряшком одержал минимальную победу над «Дьером» — 2:1.

«ДВТК» с Максимом Одинцовым в воротах победил «Дебрецен» — 3:1.

Чемпионат Венгрии. 15-й тур

Залаегерсег – Фехервар — 0:1

Гол: Мельник, 71

ДВТК – Дебрецен – 3:1

Голы: Климович, 25, Гера, 44, Раконяц, 84 — Домингес, 62

Дьер – Кечкемет — 1:2

Голы: Сахли, 50 — Ковач, 30, Лукач, 75

МТК – Академия Пушкаша — 0:1

Гол: Надь, 75

Ниредьхаза – Пакш — 4:2

Голы: Беке, 2, 20, Ковачрети, 18, Бабич, 90 — Керештеш, 39 (автогол), Беде, 84