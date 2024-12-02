Вестерло с Сидорчуком в составе вырвало ничью от Гента

1 декабря в 16-м туре Лиги Жупиле встретились «Вестерло» и «Гент».

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел на поле с первых минут матча.

Игроки «Вестерло» удачно начали встречу. Уже на 15-й минуте Матия Фриган открыл счет.

Однако в конце первого тайма гости получили право на пенальти. Макс Дин реализовал его на 42-й минуте.

Второй тайм начался с гола «Гента». На этот раз отличился Ммоду Сонко.

«Вестерло» удалось сравнять счет на 86-й минуте благодаря голу Аллахяра Сайядманеша.

Сергея Сидорчука заменили на 73-й минуте.

Лига Жупиле. 16-й тур. 1 декабря

«Вестерло» – «Гент» – 2:2

Голы: Фриган, 15, Сайядманеш, 86 – Дин, 42, Сонко, 47

Сент-Трюйден – Генк – 2:2

Голы: Берткачини, 66, 77 – Арокодаре, 26, Кокубо, 90+3 (автогол)

Беерхот – Серкль Брюгге – 3:2

Голы: Хендерсон, 54, Мбе Со, 81, Колассен, 88 – Денкей, 36, 45+3

Рояль Юнион – Антверпен – 2:1

Голы: Макаллистер, 45+4, Сайкс, 69 – Янссен, 1

Левен – Андерлехт – 0:0

Турнирная таблица