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Бельгия
02 декабря 2024, 04:02 |
31
0

Вестерло с Сидорчуком в составе вырвало ничью от Гента

В Лиге Жупиле были сыграны матчи 16-го тура

02 декабря 2024, 04:02 |
31
0
Вестерло с Сидорчуком в составе вырвало ничью от Гента
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в 16-м туре Лиги Жупиле встретились «Вестерло» и «Гент».

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел на поле с первых минут матча.

Игроки «Вестерло» удачно начали встречу. Уже на 15-й минуте Матия Фриган открыл счет.

Однако в конце первого тайма гости получили право на пенальти. Макс Дин реализовал его на 42-й минуте.

Второй тайм начался с гола «Гента». На этот раз отличился Ммоду Сонко.

«Вестерло» удалось сравнять счет на 86-й минуте благодаря голу Аллахяра Сайядманеша.

Сергея Сидорчука заменили на 73-й минуте.

Лига Жупиле. 16-й тур. 1 декабря

«Вестерло» – «Гент» – 2:2
Голы: Фриган, 15, Сайядманеш, 86 – Дин, 42, Сонко, 47

Сент-ТрюйденГенк – 2:2
Голы: Берткачини, 66, 77 – Арокодаре, 26, Кокубо, 90+3 (автогол)

БеерхотСеркль Брюгге – 3:2
Голы: Хендерсон, 54, Мбе Со, 81, Колассен, 88 – Денкей, 36, 45+3

Рояль ЮнионАнтверпен – 2:1
Голы: Макаллистер, 45+4, Сайкс, 69 – Янссен, 1

ЛевенАндерлехт – 0:0

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 16 11 2 3 33 - 21 35
2 Брюгге 16 9 4 3 34 - 17 31
3 Антверпен 16 8 3 5 29 - 14 27
4 Андерлехт 16 7 6 3 30 - 12 27
5 Мехелен 16 7 3 6 32 - 22 24
6 Гент 16 6 5 5 25 - 20 23
7 Юнион Сент-Жилуаз 16 5 8 3 20 - 14 23
8 Вестерло 16 6 4 6 29 - 25 22
9 Стандард 16 6 4 6 11 - 19 22
10 Шарлеруа 16 5 3 8 15 - 20 18
11 Дендер 16 4 6 6 19 - 28 18
12 Сент-Трюйден 16 4 6 6 22 - 33 18
13 Ауд-Хеверле 16 3 9 4 15 - 19 18
14 Кортрейк 16 5 2 9 13 - 30 17
15 Серкль Брюгге 16 4 3 9 18 - 30 15
16 Беерсхот 16 2 4 10 15 - 36 10
Полная таблица

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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