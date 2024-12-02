Вестерло с Сидорчуком в составе вырвало ничью от Гента
В Лиге Жупиле были сыграны матчи 16-го тура
1 декабря в 16-м туре Лиги Жупиле встретились «Вестерло» и «Гент».
Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел на поле с первых минут матча.
Игроки «Вестерло» удачно начали встречу. Уже на 15-й минуте Матия Фриган открыл счет.
Однако в конце первого тайма гости получили право на пенальти. Макс Дин реализовал его на 42-й минуте.
Второй тайм начался с гола «Гента». На этот раз отличился Ммоду Сонко.
«Вестерло» удалось сравнять счет на 86-й минуте благодаря голу Аллахяра Сайядманеша.
Сергея Сидорчука заменили на 73-й минуте.
Лига Жупиле. 16-й тур. 1 декабря
«Вестерло» – «Гент» – 2:2
Голы: Фриган, 15, Сайядманеш, 86 – Дин, 42, Сонко, 47
Сент-Трюйден – Генк – 2:2
Голы: Берткачини, 66, 77 – Арокодаре, 26, Кокубо, 90+3 (автогол)
Беерхот – Серкль Брюгге – 3:2
Голы: Хендерсон, 54, Мбе Со, 81, Колассен, 88 – Денкей, 36, 45+3
Рояль Юнион – Антверпен – 2:1
Голы: Макаллистер, 45+4, Сайкс, 69 – Янссен, 1
Левен – Андерлехт – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|16
|11
|2
|3
|33 - 21
|35
|2
|Брюгге
|16
|9
|4
|3
|34 - 17
|31
|3
|Антверпен
|16
|8
|3
|5
|29 - 14
|27
|4
|Андерлехт
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|5
|Мехелен
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6
|Гент
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|7
|Юнион Сент-Жилуаз
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8
|Вестерло
|16
|6
|4
|6
|29 - 25
|22
|9
|Стандард
|16
|6
|4
|6
|11 - 19
|22
|10
|Шарлеруа
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|11
|Дендер
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|12
|Сент-Трюйден
|16
|4
|6
|6
|22 - 33
|18
|13
|Ауд-Хеверле
|16
|3
|9
|4
|15 - 19
|18
|14
|Кортрейк
|16
|5
|2
|9
|13 - 30
|17
|15
|Серкль Брюгге
|16
|4
|3
|9
|18 - 30
|15
|16
|Беерсхот
|16
|2
|4
|10
|15 - 36
|10
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