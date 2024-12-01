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  4. Роман ДИДЫК: «Довольны, что смогли забить гол в конце матча»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 22:36 |
106
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Роман ДИДЫК: «Довольны, что смогли забить гол в конце матча»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью в 15-м туре УПЛ

01 декабря 2024, 22:36 |
106
1
Роман ДИДЫК: «Довольны, что смогли забить гол в конце матча»
ФК Рух. Роман Дидык

1 декабря состоялся матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги между «Шахтером» и «Рухом» (1:1). Центрбек и автор единственного забитого мяча львовской команды Роман Дидык прокомментировал ничью:

«В первом тайме игра не совсем нам удавалась - не все получалось так, как мы того хотели. Команда играла по новой схеме и это было немного непривычно. Тогда как во втором тайме игра выровнялась, обе команды начали играть на встречных курсах, ведь моменты были и у «Руха», и у «Шахтера». Довольны, что смогли забить гол в конце матча и получить ничью.

Во второй половине матча «Рух» перестроился и начал действовать агрессивнее после того, как в первом тайме мы отошли от своего привычного футбола - не играли один в один. После замен команда вернулась к своей стандартной формации, стала играть активнее и агрессивнее.

Я знал, что Алексей Сыч может отдать такую передачу. Перед мной в том эпизоде был еще Евгений Пастух, но я крикнул ему, что буду на мяче, поэтому он его пропустил, а мне удалось забить гол.

Нравится, когда есть много матчей. Каждый футболист любит больше играть, чем тренироваться. Это интересно, особенно когда такой насыщенный календарь и есть матчи против сильных команд. Впереди у нас игра с «Полесьем», и теперь все мысли об этой предстоящей игре».

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Роман Дидык Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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