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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 22:27 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:38
96
0

Денис ПИДГУРСКИЙ: «Можно сказать, что команда довольна таким результатом»

Полузащитник «Руха» высказался о матче 15-го тура УПЛ

01 декабря 2024, 22:27 | Обновлено 01 декабря 2024, 22:38
96
0
Денис ПИДГУРСКИЙ: «Можно сказать, что команда довольна таким результатом»
ФК Рух. Денис Пидгурский

1 декабря состоялся матч 15-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Рухом» (1:1). После матча хавбек львовской команды Денис Пидгурский прокомментировал игру:

«Мы настраивались на серьезную игру против гранда украинского футбола. Каждый из нас понимал, что с «Шахтером» будет не просто, поэтому можно сказать, что команда довольна таким результатом после игры.

Мы знали, что дончане истощены после Лиги Чемпионов и эта усталость скажется в нашем матче. Во втором тайме «Рух» стал играть интенсивнее, активнее прессинговать соперника и это дало свои плоды.

Это была результативная игра, в которой отличились защитники. Это демонстрирует то, что они могут не только обороняться, но и угрожающие в чужой штрафной площадке».

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Денис Пидгурский Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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