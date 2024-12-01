Денис ПИДГУРСКИЙ: «Можно сказать, что команда довольна таким результатом»

1 декабря состоялся матч 15-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Рухом» (1:1). После матча хавбек львовской команды Денис Пидгурский прокомментировал игру:

«Мы настраивались на серьезную игру против гранда украинского футбола. Каждый из нас понимал, что с «Шахтером» будет не просто, поэтому можно сказать, что команда довольна таким результатом после игры.

Мы знали, что дончане истощены после Лиги Чемпионов и эта усталость скажется в нашем матче. Во втором тайме «Рух» стал играть интенсивнее, активнее прессинговать соперника и это дало свои плоды.

Это была результативная игра, в которой отличились защитники. Это демонстрирует то, что они могут не только обороняться, но и угрожающие в чужой штрафной площадке».