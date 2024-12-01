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  4. МАРЕСКА: «Мы не готовы конкурировать с Ливерпулем, Арсеналом и Ман Сити»
Англия
01 декабря 2024, 21:20 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:31
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0

МАРЕСКА: «Мы не готовы конкурировать с Ливерпулем, Арсеналом и Ман Сити»

Наставник «Челси» высказался о ситуации в турнирной таблице АПЛ

01 декабря 2024, 21:20 | Обновлено 01 декабря 2024, 21:31
1170
0
МАРЕСКА: «Мы не готовы конкурировать с Ливерпулем, Арсеналом и Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

1 декабря «Челси» дома одолел «Астон Виллу» (3:0), в рамках 13-го тура АПЛ. После игры главный тренер «аристократов» Энцо Мареска высказался о конкуренции в турнирной таблице:

«Я думаю, что мы не готовы конкурировать с Ливерпулем, Арсеналом и Манчестер Сити по многим причинам. Поскольку мы сегодня победили, я не собираюсь менять свои тактики и видение, мы к этому не готовы. Но хорошо то, что мы совершенствуемся, и, надеюсь, очень скоро мы сможем достичь высокого уровня.

Конечно, нам нужно многое улучшить. Мы можем лучше атаковать, мы можем лучше защищаться, но я считаю, что нам нужно научиться правильно использовать моменты, чтобы стать лучше.

Наши игроки, некоторые из них в своей жизни, по своему опыту они играли один финал за любой титул. Вероятно, прошлый сезон на Кубке Карабао - самая важная игра, которую они сыграли. Вам нужно прожить моменты, чтобы стать лучшими, и когда мы начинаем получать эти моменты, вероятно, мы становимся лучше и можем конкурировать.

Игроки «Арсенала», «Ливерпуля» и «Сити», все они жили в финалах и боролись за титулы. Мы скоро будем там, но это одна из причин, почему мы еще далеко и не готовы конкурировать с ними сейчас».

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Энцо Мареска Челси Челси - Астон Вилла Астон Вилла Ливерпуль Арсенал Лондон Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Челси
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