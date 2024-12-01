Англия01 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:56
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ВИДЕО. Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити
На 78-й минуте хозяева поля получили преимущество в два гола
01 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:56
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1 декабря в 18:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
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Ливерпуль и Манчестер Сити играют в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
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На 78-й минуте Мохамед Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити (2:0)
ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 78 мин (пен)
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