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Англия
01 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:56
154
0

ВИДЕО. Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити

На 78-й минуте хозяева поля получили преимущество в два гола

01 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:56
154
0
ВИДЕО. Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в 18:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль и Манчестер Сити играют в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

На 78-й минуте Мохамед Салах с пенальти удвоил перевес Ливерпуля над Ман Сити (2:0)

ГОЛ! 2:0. Мохамед Салах, 78 мин (пен)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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