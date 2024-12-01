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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 18:37 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:38
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ВИДЕО. Как Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче против Руха на 23-й минуте

Николай оформил мяч головой после подачи с углового, 1:0 в поединке 15-го тура УПЛ

01 декабря 2024, 18:37 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:38
595
0
ВИДЕО. Как Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче против Руха на 23-й минуте
ФК Шахтер

1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 23-й минуте Николай Матвиенко вывел горняков вперед. После подачи с углового центрбек точно пробил головой.

Для Матвиенко это 3-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины по футболу.

ВИДЕО. Как Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче против Руха на 23-й минуте

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Николай Матвиенко видео голов и обзор Рух Львов Шахтер Донецк Шахтер - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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