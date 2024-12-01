1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.

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Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

На 23-й минуте Николай Матвиенко вывел горняков вперед. После подачи с углового центрбек точно пробил головой.

Для Матвиенко это 3-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины по футболу.

ВИДЕО. Как Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче против Руха на 23-й минуте