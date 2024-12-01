ВИДЕО. Как Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче против Руха на 23-й минуте
Николай оформил мяч головой после подачи с углового, 1:0 в поединке 15-го тура УПЛ
1 декабря состоится матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Шахтер Донецк и Рух Львов.
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Коллективы играют на Арене Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
На 23-й минуте Николай Матвиенко вывел горняков вперед. После подачи с углового центрбек точно пробил головой.
Для Матвиенко это 3-й гол в текущем сезоне чемпионата Украины по футболу.
ВИДЕО. Как Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче против Руха на 23-й минуте
🔥 Найвищий у повітрі ⚽️ Микола Матвієнко відкрив рахунок у матчі 🆚 «Рух» 👏🏻#Shakhtar #ШахтарРух pic.twitter.com/vwWfgTBQ8K— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 1, 2024
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