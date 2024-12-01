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Англия
01 декабря 2024, 18:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:41
673
0

ВИДЕО. Гакпо открыл счет для Ливерпуля в игре с Ман Сити. Ассист от Салаха

Хозяева поля вышли вперед на 12-й минуте центрального матча 13-го тура АПЛ

01 декабря 2024, 18:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:41
673
0
ВИДЕО. Гакпо открыл счет для Ливерпуля в игре с Ман Сити. Ассист от Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в 18:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ливерпуль и Манчестер Сити играют в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Видео голов и лучшие моменты АПЛ – в Telegram на канале 100 минут АПЛ

На 12-й минуте счет для хозяев поля открыл Коди Гакпо, ассист в свой актив записал Мохамед Салах.

ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 12 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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