ВИДЕО. Гакпо открыл счет для Ливерпуля в игре с Ман Сити. Ассист от Салаха

1 декабря в 18:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

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Ливерпуль и Манчестер Сити играют в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

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На 12-й минуте счет для хозяев поля открыл Коди Гакпо, ассист в свой актив записал Мохамед Салах.

ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 12 мин