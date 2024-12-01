Англия01 декабря 2024, 18:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:41
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ВИДЕО. Гакпо открыл счет для Ливерпуля в игре с Ман Сити. Ассист от Салаха
Хозяева поля вышли вперед на 12-й минуте центрального матча 13-го тура АПЛ
01 декабря 2024, 18:23 | Обновлено 01 декабря 2024, 19:41
673
0
1 декабря в 18:00 проходит матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ливерпуль и Манчестер Сити играют в Ливерпуле на стадионе Энфилд.
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На 12-й минуте счет для хозяев поля открыл Коди Гакпо, ассист в свой актив записал Мохамед Салах.
ГОЛ! 1:0. Коди Гакпо, 12 мин
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