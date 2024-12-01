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  4. Колос готов заплатить 600 тысяч евро за хавбека сборной Албании
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 17:24 |
1123
0

Колос готов заплатить 600 тысяч евро за хавбека сборной Албании

Ариналдо Рапай близок к тому, чтобы вскоре перебраться в Украину

01 декабря 2024, 17:24 |
1123
0
Колос готов заплатить 600 тысяч евро за хавбека сборной Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ариналдо Рапай

23-летний центральный атакующий полузащитник «Партизани» и сборной Албании Ариналдо Рапай, который может также сыграть на правом фланге атаки, вскоре может перебраться в украинскую Премьер-лигу.

Серьезный интерес к подписанию футболиста проявляет «Колос», который уже согласовал детали сделки с клубом и самим игроком, и сейчас стороны прорабатывают последние формальности.

Изначально «Колос» предложил за Рапая 500 тысяч евро, но «Партизани» ответил отказом. Когда украинцы вернулись с улучшенным предложением в 600 тысяч евро, то албанский клуб трансфер своего футболиста одобрил.

Также «Партизани» сумел выторговать у «Колоса» 20% экономических прав на игрока, которые останутся за албанцами. В случае перепродажи игрока в будущем именно такая часть от суммы потенциальной сделки будет переведена на счету «Партизани».

Ариналдо Рапай провел в «Партизани» последние три года. В октябре 2022-го он дебютировал за сборную Албании, за которую к текущему моменту провел 2 поединка.

Всего за «Партизани» Рапай сыграл 143 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 22 результативные передачи.

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Алексей Сливченко Источник: Panorama Sport
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