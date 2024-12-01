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  4. Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Спортинга. Он стоит 50 млн евро
Англия
01 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 01 декабря 2024, 17:58
366
0

Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Спортинга. Он стоит 50 млн евро

Жеовани Кенда может продолжить карьеру в АПЛ

01 декабря 2024, 17:42 | Обновлено 01 декабря 2024, 17:58
366
0
Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Спортинга. Он стоит 50 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Жеовани Кенда

Португальский вингер «Спортинга» Жеовани Кенда может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

Как сообщает источник, вингер стал приоритетом для «Красных дьяволов». Агент Кенды Хорхе Мендеш, который представляет таких звезд, как Бернарду Силва и Криштиану Роналду, лично встретился с руководством клуба. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, который знает Кенду по «Спортингу», считает, что игрок сможет усилить нападение клуба. В контракте игрока с «Спортингом», который не хочет продавать свою звезду, прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 15 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кенда провел за «Спортинг» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Хорхе Мендеш ищет для Кенды новый клуб.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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