Манчестер Юнайтед нацелился на вингера Спортинга. Он стоит 50 млн евро

Португальский вингер «Спортинга» Жеовани Кенда может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

Как сообщает источник, вингер стал приоритетом для «Красных дьяволов». Агент Кенды Хорхе Мендеш, который представляет таких звезд, как Бернарду Силва и Криштиану Роналду, лично встретился с руководством клуба. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим, который знает Кенду по «Спортингу», считает, что игрок сможет усилить нападение клуба. В контракте игрока с «Спортингом», который не хочет продавать свою звезду, прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 17-летнего вингера в 15 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Кенда провел за «Спортинг» во всех турнирах 21 матч, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Хорхе Мендеш ищет для Кенды новый клуб.