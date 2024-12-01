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Англия
01 декабря 2024, 17:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:08
892
3

Матч тура АПЛ. Стали известны составы Ливерпуля и Манчестер Сити

Команды встречаются в рамках 13-го тура Английской Премьер-лиги

01 декабря 2024, 17:05 | Обновлено 01 декабря 2024, 18:08
892
3
Матч тура АПЛ. Стали известны составы Ливерпуля и Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря в 18:00 по киевскому времени начнется центральный матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Подопечные Арне Слота набрали ход и уверенно лидируют в чемпионате. Что касается команды Жузепа Гвардиолы, то у нее большие проблемы: «Манчестер Сити» не может выиграть 6 матчей подряд.

Стартовые составы на игру:

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гакпо, Гравенберх, Диас, Макаллистер, Робертсон, Салах, Собослай, Гомес

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Аке, Уокер, Холанд, Гюндоган, Диаш, Льюис, Нунес, Силва, Фоден

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль - Манчестер Сити стартовые составы Жузеп Гвардиола Арне Слот
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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VovanSidorovi4
Лысому опять дадут глотнуть,  хорошо.
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kaiser igor
Ливерпуль в десятером играть будет?)
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