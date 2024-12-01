Матч тура АПЛ. Стали известны составы Ливерпуля и Манчестер Сити

1 декабря в 18:00 по киевскому времени начнется центральный матч 13-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

Подопечные Арне Слота набрали ход и уверенно лидируют в чемпионате. Что касается команды Жузепа Гвардиолы, то у нее большие проблемы: «Манчестер Сити» не может выиграть 6 матчей подряд.

Стартовые составы на игру:

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Ван Дейк, Гакпо, Гравенберх, Диас, Макаллистер, Робертсон, Салах, Собослай, Гомес

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Аке, Уокер, Холанд, Гюндоган, Диаш, Льюис, Нунес, Силва, Фоден