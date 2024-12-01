ВИДЕО. Колос сравнял счет в матче с Динамо с помощью рикошета от Михавко
Даниил Алефиренко пробил из-за пределов штрафной, Тарас не очень удачно подставил ногу
1 декабря проходит матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.
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Коллективы играют на стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 33-й минуте счет стал 1:1, хозяева сравняли. Даниил Алефиренко пробил из-за пределов штрафной площади.
Тарас Михавко не очень удачно подставил ногу и мяч с помощью рикошета залетел в ворота киевлян. Георгий Бущан даже не прыгнул.
❗️ ВИДЕО. Колос сравнял счет в матче с Динамо с помощью рикошета от Михавко
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