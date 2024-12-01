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  4. ВИДЕО. Колос сравнял счет в матче с Динамо с помощью рикошета от Михавко
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 16:17 | Обновлено 01 декабря 2024, 16:21
791
2

ВИДЕО. Колос сравнял счет в матче с Динамо с помощью рикошета от Михавко

Даниил Алефиренко пробил из-за пределов штрафной, Тарас не очень удачно подставил ногу

01 декабря 2024, 16:17 | Обновлено 01 декабря 2024, 16:21
791
2
ВИДЕО. Колос сравнял счет в матче с Динамо с помощью рикошета от Михавко
ФК Колос

1 декабря проходит матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 33-й минуте счет стал 1:1, хозяева сравняли. Даниил Алефиренко пробил из-за пределов штрафной площади.

Тарас Михавко не очень удачно подставил ногу и мяч с помощью рикошета залетел в ворота киевлян. Георгий Бущан даже не прыгнул.

❗️ ВИДЕО. Колос сравнял счет в матче с Динамо с помощью рикошета от Михавко

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Даниил Алефиренко Тарас Михавко Георгий Бущан Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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VovanSidorovi4
Надо ставить на Михавко, что он забьёт гол  
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Павло
Бомбардир 
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