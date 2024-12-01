Украина. Премьер лига01 декабря 2024, 15:50 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:52
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ВИДЕО. Точно под штангу. Как Динамо забило Колосу уже на 5-й минуте
Владимир Бражко быстро отличился в ворота соперников в матче 15-го тура УПЛ
01 декабря 2024, 15:50 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:52
1944
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1 декабря проходит матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.
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Коллективы играют на стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.
На 5-й минуте счет открыл Владимир Бражко. Хавбек пробил по воротам соперников из-за пределов штрафной и точно положил мяч под штангу.
ВИДЕО. Точно под штангу. Как Динамо забило Колосу уже на 5-й минуте
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