1 декабря проходит матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.

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Коллективы играют на стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 5-й минуте счет открыл Владимир Бражко. Хавбек пробил по воротам соперников из-за пределов штрафной и точно положил мяч под штангу.

ВИДЕО. Точно под штангу. Как Динамо забило Колосу уже на 5-й минуте