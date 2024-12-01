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  4. ВИДЕО. Точно под штангу. Как Динамо забило Колосу уже на 5-й минуте
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 15:50 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:52
1944
0

ВИДЕО. Точно под штангу. Как Динамо забило Колосу уже на 5-й минуте

Владимир Бражко быстро отличился в ворота соперников в матче 15-го тура УПЛ

01 декабря 2024, 15:50 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:52
1944
0
ВИДЕО. Точно под штангу. Как Динамо забило Колосу уже на 5-й минуте
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

1 декабря проходит матч 15-го тура УПЛ 2024/25 между командами Колос и Динамо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе в Ковалевке. Время начала встречи – 15:30 по Киеву.

На 5-й минуте счет открыл Владимир Бражко. Хавбек пробил по воротам соперников из-за пределов штрафной и точно положил мяч под штангу.

ВИДЕО. Точно под штангу. Как Динамо забило Колосу уже на 5-й минуте

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видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Владимир Бражко Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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