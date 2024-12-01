Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина: минус Кривенцов и еще три футболиста
Украина. Первая лига
01 декабря 2024, 15:06 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:10
214
1

Буковина: минус Кривенцов и еще три футболиста

Уволив Кривенцова в «Буковине» будут форсировать поиск тренера

01 декабря 2024, 15:06 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:10
214
1
Буковина: минус Кривенцов и еще три футболиста
ФК Буковина. Валерий Кривенцов

Как стало известно Sport.ua, по обоюдному согласию сторон ряды перволиговой «Буковины» покинули Иван Будняк, Виталий Фарасеенко и Давронбек Азизов.

По имеющейся информации в «Буковину» вернется Орест Панчишин, выступавший на правах аренды за «Кремень».

Напомним, что на этой неделе с согласия сторон «Буковина» официально распрощалась с главным тренером Валерием Кривенцовым, который в конце первого этапа сезона был отстранен от исполнения своих обязанностей. После увольнения вождя в Черновцах собираются активизировать поиски нового главного тренера.

«Буковина», которая не скрывает своего желания повыситься в классе, начнет подготовку к выступлениям весной в группе «Чемпионская» в начале февраля.

«Буковина» на первом этапе соперничала в группе «А», где финишировала четвертой, набрав 20 очков.

Ранее мы сообщали, что черновицкая «Буковина» официально объявила об увольнении главного тренера первой команды клуба Валерия Кривенцова.

По теме:
Один из лидеров Руха вернулся в строй после травмы
КОСОВСКИЙ: «Есть причина, почему Динамо проигрывает 5-й матч подряд в ЛЕ»
ОФИЦИАЛЬНО. Амбициозный клуб Первой лиги уволил экс-тренера Шахтера
Буковина Черновцы Первая лига Украины инсайд Иван Будняк Давронбек Азизов
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Биатлон | 30 ноября 2024, 18:10 23
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ

Команду представляли Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Антон Дудченко и Виталий Мандзын

ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
Футбол | 01 декабря 2024, 14:16 3
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра
ВИДЕО. Александрия забила шедевр, а Черноморец играет в 9, послали арбитра

«Александрия» принимает «Черноморец» в 15 туре УПЛ

«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Бокс | 30.11.2024, 16:39
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 01.12.2024, 14:31
Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Футбол | 01.12.2024, 07:55
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Ранувато вам в класі підвищуватися... Чи лаври Лівого берега не дають спати?  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
01.12.2024, 00:06 65
Футбол
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
30.11.2024, 19:51 3
Футбол
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
30.11.2024, 16:56 5
Футбол
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
«Он разочарован». В Англии оценили игру Мудрика в Лиге конференций
29.11.2024, 12:56 1
Футбол
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
30.11.2024, 00:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем