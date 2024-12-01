Буковина: минус Кривенцов и еще три футболиста
Уволив Кривенцова в «Буковине» будут форсировать поиск тренера
Как стало известно Sport.ua, по обоюдному согласию сторон ряды перволиговой «Буковины» покинули Иван Будняк, Виталий Фарасеенко и Давронбек Азизов.
По имеющейся информации в «Буковину» вернется Орест Панчишин, выступавший на правах аренды за «Кремень».
Напомним, что на этой неделе с согласия сторон «Буковина» официально распрощалась с главным тренером Валерием Кривенцовым, который в конце первого этапа сезона был отстранен от исполнения своих обязанностей. После увольнения вождя в Черновцах собираются активизировать поиски нового главного тренера.
«Буковина», которая не скрывает своего желания повыситься в классе, начнет подготовку к выступлениям весной в группе «Чемпионская» в начале февраля.
«Буковина» на первом этапе соперничала в группе «А», где финишировала четвертой, набрав 20 очков.
Ранее мы сообщали, что черновицкая «Буковина» официально объявила об увольнении главного тренера первой команды клуба Валерия Кривенцова.
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