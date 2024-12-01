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  4. Мидлсбро – Халл Сити – 3:1. Дубль Конуэй. Видео голов и обзор матча
Англия
01 декабря 2024, 15:07 |
15
0

Мидлсбро – Халл Сити – 3:1. Дубль Конуэй. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии

01 декабря 2024, 15:07 |
15
0
Мидлсбро – Халл Сити – 3:1. Дубль Конуэй. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Мидлсбро» и «Халл Сити».

Поединок проходил на стадионе «Риверсайд». Игра завершилась победой «Мидлсбро» с результатом 3:1.

Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября

«Мидлсбро» – «Халл Сити» – 3:1

Голы: Азаз 24, Конуэй 41, 79 – Берстоу, 71

Видеообзор матча:

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Мидлсбро Халл Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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