Англия01 декабря 2024, 15:07 |
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Мидлсбро – Халл Сити – 3:1. Дубль Конуэй. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Чемпионшипа Англии
01 декабря 2024, 15:07 |
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30 ноября в Чемпионшипе Англии состоялся матч 18-го тура между «Мидлсбро» и «Халл Сити».
Поединок проходил на стадионе «Риверсайд». Игра завершилась победой «Мидлсбро» с результатом 3:1.
Чемпионшип Англии. 18 тур. 30 ноября
«Мидлсбро» – «Халл Сити» – 3:1
Голы: Азаз 24, Конуэй 41, 79 – Берстоу, 71
Видеообзор матча:
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