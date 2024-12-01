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Англия
01 декабря 2024, 14:52 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:24
236
0

Мудрик заявлен в резерве. Стали известны составы Челси и Астон Виллы

Команды встречаются в Лондоне в матче 13-го тура АПЛ

01 декабря 2024, 14:52 | Обновлено 01 декабря 2024, 15:24
236
0
Мудрик заявлен в резерве. Стали известны составы Челси и Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч между «Челси» и «Астон Виллой».

Подопечные Энцо Марески демонстрируют отличную форму в чемпионате, тогда как команда Унаи Эмери находится в кризисе — серия без побед уже достигла четырех матчей.

Тренер «аристократов» оставил украинского полузащитника Михаила Мудрика в запасе.

Стартовые составы команд:

Челси: Санчес, Кайседо, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Филоджен-Бидас, Уоткинс

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Челси Астон Вилла чемпионат Англии по футболу стартовые составы Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси - Астон Вилла
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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