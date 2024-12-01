Мудрик заявлен в резерве. Стали известны составы Челси и Астон Виллы
Команды встречаются в Лондоне в матче 13-го тура АПЛ
1 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч между «Челси» и «Астон Виллой».
Подопечные Энцо Марески демонстрируют отличную форму в чемпионате, тогда как команда Унаи Эмери находится в кризисе — серия без побед уже достигла четырех матчей.
Тренер «аристократов» оставил украинского полузащитника Михаила Мудрика в запасе.
Стартовые составы команд:
Челси: Санчес, Кайседо, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон
Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Филоджен-Бидас, Уоткинс
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