Мудрик заявлен в резерве. Стали известны составы Челси и Астон Виллы

1 декабря на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч между «Челси» и «Астон Виллой».

Подопечные Энцо Марески демонстрируют отличную форму в чемпионате, тогда как команда Унаи Эмери находится в кризисе — серия без побед уже достигла четырех матчей.

Тренер «аристократов» оставил украинского полузащитника Михаила Мудрика в запасе.

Стартовые составы команд:

Челси: Санчес, Кайседо, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Лавия, Фернандес, Санчо, Палмер, Нету, Джексон

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Торрес, Динь, Камара, Тилеманс, Макгинн, Роджерс, Филоджен-Бидас, Уоткинс