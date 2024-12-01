Миколенко в старте. Манчестер Юнайтед и Эвертон определились с составами

1 декабря на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

Встреча 13-го тура АПЛ начнётся в 15:30.

Обе команды нуждаются в победе: «красные дьяволы» под руководством нового тренера стремятся вернуться в борьбу за еврокубки, а «ирискам» необходимо выбираться из зоны вылета.

Тренеры команд определили стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Онана, Далот, Де Лигт, Диалло, Зиркзе, Каземиро, Мазрауи, Мартинес, Мейну, Рашфорд, Фернандеш.

Эвертон: Пикфорд, Бету, Брентвейт, Гуйе, Дукуре, Линдстрём, Макнил, Миколенко, Ндиайе, Тарковски, Янг.

Украинский защитник Виталий Миколенко начнёт матч в стартовом составе.