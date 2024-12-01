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  4. Миколенко в старте. Манчестер Юнайтед и Эвертон определились с составами
Англия
01 декабря 2024, 14:32 |
217
1

Миколенко в старте. Манчестер Юнайтед и Эвертон определились с составами

Команды встречаются в матче 13-го тура АПЛ

01 декабря 2024, 14:32 |
217
1
Миколенко в старте. Манчестер Юнайтед и Эвертон определились с составами
Getty Images/Global Images Ukraine

1 декабря на стадионе «Олд Траффорд» состоится матч между «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном».

Встреча 13-го тура АПЛ начнётся в 15:30.

Обе команды нуждаются в победе: «красные дьяволы» под руководством нового тренера стремятся вернуться в борьбу за еврокубки, а «ирискам» необходимо выбираться из зоны вылета.

Тренеры команд определили стартовые составы:

Манчестер Юнайтед: Онана, Далот, Де Лигт, Диалло, Зиркзе, Каземиро, Мазрауи, Мартинес, Мейну, Рашфорд, Фернандеш.

Эвертон: Пикфорд, Бету, Брентвейт, Гуйе, Дукуре, Линдстрём, Макнил, Миколенко, Ндиайе, Тарковски, Янг.

Украинский защитник Виталий Миколенко начнёт матч в стартовом составе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Эвертон Виталий Миколенко стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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