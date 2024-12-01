Объявлены составы команд на поединок Колос – Динамо
Матч 15-го тура УПЛ запланирован на 15:30
В первый день декабря будет сыгран поединок 15-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Динамо» Киев. Стартовый свисток раздастся в 15:30.
Матч чемпионата Украины пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».
Перед началом нового тура бело-синие занимали первую строчку, имея в активе 35 очков. В свою очередь «Колос» находился на 12-м месте (13 баллов).
Известны стартовые составы на матч «Колос» – «Динамо»
«Колос» : Пахолюк, Цуриков, Бондаренко (к), Красничи, Козик, Демченко, Ореховский, Диего, Алефиренко, Гусол, Боливар.
«Динамо»: Бущан, Дячук, Бражко, Волошин, Рубчинский, Тимчик, Буяльский (к), Михавко, Герреро, Дубинчак, Брагару.
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