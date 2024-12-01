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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 14:41 |
1068
1

Объявлены составы команд на поединок Колос – Динамо

Матч 15-го тура УПЛ запланирован на 15:30

01 декабря 2024, 14:41 |
1068
1
Объявлены составы команд на поединок Колос – Динамо
ФК Динамо Киев

В первый день декабря будет сыгран поединок 15-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Динамо» Киев. Стартовый свисток раздастся в 15:30.

Матч чемпионата Украины пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».

Перед началом нового тура бело-синие занимали первую строчку, имея в активе 35 очков. В свою очередь «Колос» находился на 12-м месте (13 баллов).

Известны стартовые составы на матч «Колос» – «Динамо»

«Колос» : Пахолюк, Цуриков, Бондаренко (к), Красничи, Козик, Демченко, Ореховский, Диего, Алефиренко, Гусол, Боливар.

«Динамо»: Бущан, Дячук, Бражко, Волошин, Рубчинский, Тимчик, Буяльский (к), Михавко, Герреро, Дубинчак, Брагару.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Колос Ковалевка стартовые составы Колос - Динамо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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VovanSidorovi4
Динамо вынесет Колос.
Будет красная карточка.
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