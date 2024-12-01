Объявлены составы команд на поединок Колос – Динамо

В первый день декабря будет сыгран поединок 15-го тура УПЛ между клубами «Колос» и «Динамо» Киев. Стартовый свисток раздастся в 15:30.

Матч чемпионата Украины пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос».

Перед началом нового тура бело-синие занимали первую строчку, имея в активе 35 очков. В свою очередь «Колос» находился на 12-м месте (13 баллов).

Известны стартовые составы на матч «Колос» – «Динамо»

«Колос» : Пахолюк, Цуриков, Бондаренко (к), Красничи, Козик, Демченко, Ореховский, Диего, Алефиренко, Гусол, Боливар.

«Динамо»: Бущан, Дячук, Бражко, Волошин, Рубчинский, Тимчик, Буяльский (к), Михавко, Герреро, Дубинчак, Брагару.