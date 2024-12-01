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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:49
569
0

Левый Берег потерял двух футболистов

Оба игрока не сыграют уже в этом году

01 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:49
569
0
Левый Берег потерял двух футболистов
ФК Левый Берег. Олег Синица

Как стало известно Sport.ua, в первой части чемпионата УПЛ по футболу «Левому Берегу» уже не смогут помочь из-за травм два Олега: защитник Соколов и полузащитник Синица.

По имеющейся информации, во вчерашнем календарном поединке – с «Оболонью» из-за простуды не играл полузащитник Клим Приходько.

Кроме черкащан, подопечные Виталия Первака в 2024 году еще сыграют в Полтаве с «Ворсклой».

Ранее полузащитник «Левого Берега» Андрей Якимив поделился эмоциями после матча против «Оболони» в 15 туре Украинской Премьер-лиги.

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Олег Синица Левый Берег Киев
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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