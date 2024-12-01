Украина. Премьер лига01 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:49
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Левый Берег потерял двух футболистов
Оба игрока не сыграют уже в этом году
01 декабря 2024, 13:38 | Обновлено 01 декабря 2024, 13:49
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Как стало известно Sport.ua, в первой части чемпионата УПЛ по футболу «Левому Берегу» уже не смогут помочь из-за травм два Олега: защитник Соколов и полузащитник Синица.
По имеющейся информации, во вчерашнем календарном поединке – с «Оболонью» из-за простуды не играл полузащитник Клим Приходько.
Кроме черкащан, подопечные Виталия Первака в 2024 году еще сыграют в Полтаве с «Ворсклой».
Ранее полузащитник «Левого Берега» Андрей Якимив поделился эмоциями после матча против «Оболони» в 15 туре Украинской Премьер-лиги.
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