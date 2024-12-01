Твердохлеб озвучил рецепт победы над Полесьем. Он оформил хет-трик

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб, оформивший хет-трик в матче против житомирского «Полесья» в 15-м туре УПЛ, подвел итоги поединка против «волков».

Действительно, это была очень важная игра для нас. «Полесье» – конкурент в таблице. Очень рад, что мы сумели победить, что я отличился хет-триком. Памятный вечер, можно так сказать.

Да, это первый хет-трик в моей карьере. Даже два гола, похоже, не забивал раньше в одном матче. А тут сразу три – очень доволен, что мне это удалось.

Посвящаю хет-трик всем людям, которые защищают нашу Украину от агрессора, страны-террориста. Низкий поклон за их мужество, за то, что они делают для страны. Благодаря им мы можем продолжать жить и заниматься любимым делом и получать положительные эмоции.

Настроение в раздевалке классное, положительные эмоции. Все очень довольны тем, что удалось победить в важном матче. Будем уже готовиться к следующим поединкам, ведь впереди в этом году еще две важные встречи. Надо набирать максимум баллов, чтобы остаться в лидирующей группе», – сказал Егор.

Ранее итоги победной игры подвел главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.