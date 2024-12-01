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Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 12:14 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:26
418
0

Опубликованы стартовые составы на матч Александрия – Черноморец

Матч 15-го тура УПЛ состоится в 13:00

01 декабря 2024, 12:14 | Обновлено 01 декабря 2024, 12:26
418
0
Опубликованы стартовые составы на матч Александрия – Черноморец
ФК Черноморец

В воскресенье, 1 декабря, состоится поединок 15-го тура УПЛ между «Александрией» и «Черноморцем». Начало встречи в 13:00 по киевскому часу.

Матч пройдет на стадионе «Ника» в Александрии.

В турнирной таблице «Черноморец» занимает 13 место, имея при этом 12 очков. Тем временем, «Александрия» находится на второй позиции (33 балла).

Стали известны стартовые составы на матч «Александрия» – «Черноморец»

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Ковалец (к), Филиппов, Мышнев, Ващенко, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра.

«Черноморец»: Рудько, Бутко (к), Лацабидзе, Скиба, Кисиль, Билошевский, Сигеев, Шпорн, Петряк, Попов, Хобленко.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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