Опубликованы стартовые составы на матч Александрия – Черноморец

В воскресенье, 1 декабря, состоится поединок 15-го тура УПЛ между «Александрией» и «Черноморцем». Начало встречи в 13:00 по киевскому часу.

Матч пройдет на стадионе «Ника» в Александрии.

В турнирной таблице «Черноморец» занимает 13 место, имея при этом 12 очков. Тем временем, «Александрия» находится на второй позиции (33 балла).

Стали известны стартовые составы на матч «Александрия» – «Черноморец»

«Александрия»: Ермаков, Кравченко, Ковалец (к), Филиппов, Мышнев, Ващенко, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра.

«Черноморец»: Рудько, Бутко (к), Лацабидзе, Скиба, Кисиль, Билошевский, Сигеев, Шпорн, Петряк, Попов, Хобленко.