Лидер Руха: «До Судакова и Шапаренко мне еще далеко»

Полузащитник «Руха» Олег Федор отреагировал на слова главного тренера команды Виталия Пономарева, который заявил, что у Федора один из самых больших потенциалов на его позиции.

– Виталий Пономарев выразил мнение, что ты по своему потенциалу можешь быть лучшим на своей позиции в УПЛ.

– Это очень вдохновляет, когда это говорит не простой человек, а главный тренер. Я осознаю, что до уровня Судакова или Шапаренко мне еще работать и работать. Такие слова дают очень большую мотивацию.

– Кстати, о Судакове. Вспоминая выпуск «Трендеца» с твоим участием, какие инсайты для себя получил от общения с звездным игроком УПЛ?

- Ежедневно улучшаться, чтобы выданные авансы, комплименты в мой адрес не были только словами, и приближаться к их уровню, - сказал Федор.

Ранее Олег Федор озвучил рецепт победы над донецким «Шахтером» в матче 15 тура УПЛ, который запланирован на воскресенье, 1 декабря.