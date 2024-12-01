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  4. Лидер Руха: «До Судакова и Шапаренко мне еще далеко»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 11:41 |
217
0

Лидер Руха: «До Судакова и Шапаренко мне еще далеко»

Олег Федор откровенно рассказал о своих перспективах

01 декабря 2024, 11:41 |
217
0
Лидер Руха: «До Судакова и Шапаренко мне еще далеко»
ФК Рух. Олег Федор

Полузащитник «Руха» Олег Федор отреагировал на слова главного тренера команды Виталия Пономарева, который заявил, что у Федора один из самых больших потенциалов на его позиции.

– Виталий Пономарев выразил мнение, что ты по своему потенциалу можешь быть лучшим на своей позиции в УПЛ.

– Это очень вдохновляет, когда это говорит не простой человек, а главный тренер. Я осознаю, что до уровня Судакова или Шапаренко мне еще работать и работать. Такие слова дают очень большую мотивацию.

– Кстати, о Судакове. Вспоминая выпуск «Трендеца» с твоим участием, какие инсайты для себя получил от общения с звездным игроком УПЛ?

- Ежедневно улучшаться, чтобы выданные авансы, комплименты в мой адрес не были только словами, и приближаться к их уровню, - сказал Федор.

Ранее Олег Федор озвучил рецепт победы над донецким «Шахтером» в матче 15 тура УПЛ, который запланирован на воскресенье, 1 декабря.

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Олег Федор Рух Львов Николай Шапаренко Георгий Судаков Динамо Киев Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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