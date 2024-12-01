Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Верес больше удивил ЛНЗ, поэтому и победил»
Украина. Премьер лига
01 декабря 2024, 08:46 |
80
0

Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Верес больше удивил ЛНЗ, поэтому и победил»

По мнению футболиста, это был матч за шесть очков

01 декабря 2024, 08:46 |
80
0
Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Верес больше удивил ЛНЗ, поэтому и победил»
НК Верес. Виталий Дахновский

В 15 туре УПЛ футболисты «Вереса» в гостях добыли волевую победу над ЛНЗ – 2:1 и поменялись местами с черкащанами в таблице.

Полузащитник ровенчан Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «Вереску» добиться излома:

«Соперничество с черкащанами ожидалось с интересом, ведь обе команды делают ставку на интенсивность, высокий прессинг, мгновенные перемещения от обороны к атаке. Поэтому многое зависело не только от коллективных действий, но и от домашних заготовок.

К сожалению, чрезмерное волнение, на кону в противостоянии соседей по турнирной таблице было шесть очков, где-то приводило к ошибкам. Неудивительно, что хозяева открыли счет, а гости во втором тайме вышли вперед после элементарных промахов. Ровенчанам помог выровнять положение пенальти, который я заработал. "Приговор" умело исполнил бразильский легионер Луан, он же и оформил «дубль», воспользовавшись подарком игрока ЛНЗ.

На мой взгляд, мы преобладали хозяев в командном взаимодействии, в конце концов играли более нестандартно. К тому же гости чаще угрожали воротам черкащан и если бы те под занавес матча реализовали голевой момент и все закончилось вничью, то это было бы несправедливо».

В настоящее время «Верес» переместился на седьмое место, набрав 19 очков.

Ранее форвард «Вереса» Руслан Степанюк поделился своим мнением о матче против ЛНЗ в 15 туре УПЛ.

По теме:
Шахтер – Рух. Текстовая трансляция матча
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Верес Ровно ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виталий Дахновский
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Футбол | 30 ноября 2024, 20:06 64
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?
Челси получил предложения по Мудрику от двух клубов АПЛ. Сколько хотят?

Украинцем заинтересовались «Астон Вилла» и «Вест Хэм»

Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
Бокс | 30 ноября 2024, 17:21 0
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона
Возвращение Кличко, Усик опять второй, Беринчик против Стивенсона

Смотрите подборку главных новостей бокса на Sport.ua

Динамо поддержало футболиста Шахтера, отец которого погиб на войне с рф
Футбол | 01.12.2024, 09:14
Динамо поддержало футболиста Шахтера, отец которого погиб на войне с рф
Динамо поддержало футболиста Шахтера, отец которого погиб на войне с рф
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Бокс | 30.11.2024, 16:39
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Футбол | 01.12.2024, 07:55
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Определен лучший дриблер в истории футбола. Это не Неймар и Роналдиньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДЕВУШКА ДНЯ. Мис Вселенная, которая встречается с футболистом Баварии
ДЕВУШКА ДНЯ. Мис Вселенная, которая встречается с футболистом Баварии
29.11.2024, 11:19 1
Футбол
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 11
Футбол
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
Достойный результат. Украина финишировала шестой в смешанной эстафете КМ
30.11.2024, 18:10 21
Биатлон
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
Юрий МАКСИМОВ: «Уже на первой минуте игра закончилась»
29.11.2024, 19:06 4
Футбол
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
30.11.2024, 07:48 4
Бокс
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
Самый богатый клуб хочет приобрести Мудрика зимой. Есть еще один вариант
01.12.2024, 07:21 4
Футбол
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
Трое на хвосте. Таблица коэффициентов, в которую не хочется смотреть
30.11.2024, 09:45 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем