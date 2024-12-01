Виталий ДАХНОВСКИЙ: «Верес больше удивил ЛНЗ, поэтому и победил»

В 15 туре УПЛ футболисты «Вереса» в гостях добыли волевую победу над ЛНЗ – 2:1 и поменялись местами с черкащанами в таблице.

Полузащитник ровенчан Виталий Дахновский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло «Вереску» добиться излома:

«Соперничество с черкащанами ожидалось с интересом, ведь обе команды делают ставку на интенсивность, высокий прессинг, мгновенные перемещения от обороны к атаке. Поэтому многое зависело не только от коллективных действий, но и от домашних заготовок.

К сожалению, чрезмерное волнение, на кону в противостоянии соседей по турнирной таблице было шесть очков, где-то приводило к ошибкам. Неудивительно, что хозяева открыли счет, а гости во втором тайме вышли вперед после элементарных промахов. Ровенчанам помог выровнять положение пенальти, который я заработал. "Приговор" умело исполнил бразильский легионер Луан, он же и оформил «дубль», воспользовавшись подарком игрока ЛНЗ.

На мой взгляд, мы преобладали хозяев в командном взаимодействии, в конце концов играли более нестандартно. К тому же гости чаще угрожали воротам черкащан и если бы те под занавес матча реализовали голевой момент и все закончилось вничью, то это было бы несправедливо».

В настоящее время «Верес» переместился на седьмое место, набрав 19 очков.

Ранее форвард «Вереса» Руслан Степанюк поделился своим мнением о матче против ЛНЗ в 15 туре УПЛ.