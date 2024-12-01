Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Весь первый тайм – это футбол для болельщиков»
Англия
01 декабря 2024, 01:55 |
103
0

Микель АРТЕТА: «Весь первый тайм – это футбол для болельщиков»

Команды в этой игре забили 7 мячей в первом тайме

01 декабря 2024, 01:55 |
103
0
Микель АРТЕТА: «Весь первый тайм – это футбол для болельщиков»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал безумную игру 13-го тура АПЛ, в которой «канониры» переиграли «Вест Хэм» со счетом 5:2. Все голы были забиты в первом тайме.

«Эта игра была сумасшедшей. Весь первый тайм – это футбол для болельщиков. Мы провели очень хорошие первые 30 минут и забили отличные мячи. Но потом потеряли концентрацию.

Пропущенные голы возобновили интригу, но лишь на пять минут.

Для нас это важная победа. Уже вырисовывается победная серия из трех матчей. Нам только нужно проанализировать свои ошибки и работать дальше.

Сейчас очень большая конкуренция, поэтому победа важна при любых обстоятельствах», – отметил Артета.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле во втором тайме.

По теме:
Ни одной карточки за карьеру. Известный футболист отпраздновал день рождени
Вулверхэмптон – Борнмут – 2:4. Три пенальти для гостей. Видео голов и обзор
Брентфорд - Лестер - 4:1. Хет-трик от Шаде. Видео голов и обзор матча
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал Лондон Вест Хэм Микель Артета Александр Зинченко
Олександр Сільченко Источник: ФК Арсенал Лондон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
Футбол | 30 ноября 2024, 16:56 3
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера
На войне против россии погиб отец игрока Шахтера

Ближайшего родственника потерял Денис Твардовский...

Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Футбол | 30 ноября 2024, 19:51 3
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами
Стала известна оценка Забарного за безумный матч в АПЛ с шестью голами

«Борнмут» победил «Вулверхэмптон» со счетом 4:2

«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
Бокс | 30.11.2024, 07:48
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Он быстро закончит». Чисора назвал победителя 2-го боя Усик – Фьюри
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
Бокс | 30.11.2024, 16:39
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
«Усик соврал нам». Дэвис обвинил украинского чемпиона во лжи
ВИДЕО. Держит уровень. Украинский полузащитник отличился ассистом в Европе
Футбол | 01.12.2024, 00:30
ВИДЕО. Держит уровень. Украинский полузащитник отличился ассистом в Европе
ВИДЕО. Держит уровень. Украинский полузащитник отличился ассистом в Европе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, кто смог бы победить праймового Майка Тайсона?»
30.11.2024, 00:01
Бокс
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
ФОТО. Н'Голо Канте впервые за 10 лет сменил телефон. Купил не iPhone
29.11.2024, 07:21 10
Футбол
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
Реакция Челси на техничный гол Мудрика в матче с Хайденхаймом
29.11.2024, 05:54
Футбол
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
Реал уволит Анчелотти. Перес решил, кто будет тренером до конца сезона
30.11.2024, 08:59 11
Футбол
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
Кличко хочет вернуться на ринг и провести бой с топ-боксером. Что известно?
29.11.2024, 07:59 17
Бокс
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
Экс-вратарь сборной Украины: «Раньше был Шевченко, сейчас Биловар».
29.11.2024, 15:03 1
Футбол
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
Почему Кличко собирается провести бой в 48 лет? Известна причина
30.11.2024, 11:58 4
Бокс
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
«Этого нельзя делать». Известный тренер назвал причину побед Усика
29.11.2024, 12:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем