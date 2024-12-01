Микель АРТЕТА: «Весь первый тайм – это футбол для болельщиков»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал безумную игру 13-го тура АПЛ, в которой «канониры» переиграли «Вест Хэм» со счетом 5:2. Все голы были забиты в первом тайме.

«Эта игра была сумасшедшей. Весь первый тайм – это футбол для болельщиков. Мы провели очень хорошие первые 30 минут и забили отличные мячи. Но потом потеряли концентрацию.

Пропущенные голы возобновили интригу, но лишь на пять минут.

Для нас это важная победа. Уже вырисовывается победная серия из трех матчей. Нам только нужно проанализировать свои ошибки и работать дальше.

Сейчас очень большая конкуренция, поэтому победа важна при любых обстоятельствах», – отметил Артета.

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко появился на поле во втором тайме.