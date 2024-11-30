Легионер ЛНЗ отреагировал на возможный трансфер. Что сказал?

Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари отреагировал на интерес европейских клубов. Футболист заявил, что вопросами возможного трансфера занимается его агент.

– В Украинской прессе появилась информация, что вами интересуются ФК Нюрнберг и Арис. Это правда?

– Я не хочу ничего говорить о предложениях, у меня есть мой агент, и он работает для этого, – сказал Яшари.

Ранее Яшари поделился мнением о главном тренере ЛНЗ Андресе Карраско, сравнив испанца с Олегом Дулубом.