Украина. Премьер лига30 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 30 ноября 2024, 23:59
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Легионер ЛНЗ отреагировал на возможный трансфер. Что сказал?
Мухаррем Яшари может покинуть ЛНЗ
30 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 30 ноября 2024, 23:59
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Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари отреагировал на интерес европейских клубов. Футболист заявил, что вопросами возможного трансфера занимается его агент.
– В Украинской прессе появилась информация, что вами интересуются ФК Нюрнберг и Арис. Это правда?
– Я не хочу ничего говорить о предложениях, у меня есть мой агент, и он работает для этого, – сказал Яшари.
Ранее Яшари поделился мнением о главном тренере ЛНЗ Андресе Карраско, сравнив испанца с Олегом Дулубом.
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