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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 30 ноября 2024, 23:59
122
0

Легионер ЛНЗ отреагировал на возможный трансфер. Что сказал?

Мухаррем Яшари может покинуть ЛНЗ

30 ноября 2024, 23:39 | Обновлено 30 ноября 2024, 23:59
122
0
Легионер ЛНЗ отреагировал на возможный трансфер. Что сказал?
ЛНЗ. Мухаррем Яшари

Легионер ЛНЗ Мухаррем Яшари отреагировал на интерес европейских клубов. Футболист заявил, что вопросами возможного трансфера занимается его агент.

– В Украинской прессе появилась информация, что вами интересуются ФК Нюрнберг и Арис. Это правда?

– Я не хочу ничего говорить о предложениях, у меня есть мой агент, и он работает для этого, – сказал Яшари.

Ранее Яшари поделился мнением о главном тренере ЛНЗ Андресе Карраско, сравнив испанца с Олегом Дулубом.

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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