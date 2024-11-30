Левый берег забил первый мяч за последние три месяца

В концовке матча с «Оболонью» (1:1) Андрей Якимив наконец-то прервал две «рекордные» безголевые серии «Левого берега»: общую – на 907-й минуте и домашнюю – на 515-й. В истории украинских чемпионов более продолжительные сериалы без забитых мячей на своем поле имели только 5 клубов, а в общем и вовсе один – «Карпаты».

Последний раз «Левый берег» поражал ворота соперников 1 сентября – 3:1 в гостях с «Вересом», а в родных стенах 26 августа – 1:0 с «Черноморцем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах Украины