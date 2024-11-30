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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 22:36 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:41
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0

Левый берег забил первый мяч за последние три месяца

Андрей Якимив прервал безголеую серию «аистов» на 907-й минуте

30 ноября 2024, 22:36 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:41
51
0
Левый берег забил первый мяч за последние три месяца
ФК Левый Берег

В концовке матча с «Оболонью» (1:1) Андрей Якимив наконец-то прервал две «рекордные» безголевые серии «Левого берега»: общую – на 907-й минуте и домашнюю – на 515-й. В истории украинских чемпионов более продолжительные сериалы без забитых мячей на своем поле имели только 5 клубов, а в общем и вовсе один – «Карпаты».

Последний раз «Левый берег» поражал ворота соперников 1 сентября – 3:1 в гостях с «Вересом», а в родных стенах 26 августа – 1:0 с «Черноморцем».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безголевые серии в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Матч

Автор гола

982’

Карпаты

16.03.2002

03.06.2002

Металлург З (г) - 1:4

Андрей ДРАГОЛЮК

907’

Левый берег

01.09.2024

30.11.2024

Оболонь (д) - 1:1

Андрей ЯКИМИВ

797’

Верес

14.03.1995

24.05.1995

Карпаты (д) - 2:0

Игорь КАБАНЕЦ

780’

Ворскла

20.07.2004

24.10.2004

Черноморец (г) - 1:1

Сергей ХИСТЕВ

780’

Металлург З

16.09.2012

01.12.2012

Металлист (д) - 1:3

Евгений ПИСОЦКИЙ

756’

Ингулец

19.04.2023

29.05.2023

Львов (г) - 2:0

Максим КОВАЛЕВ

733’

Говерла

13.03.2016

14.05.2016

Волынь (д) - 1:4

Орест КУЗЫК

706’

Минай

23.09.2023

25.02.2024

Днепр-1 (г) - 1:1

Артур РЕМЕНЯК

704’

Кривбасс

19.04.2009

26.07.2009

Металлург З (г) - 1:2

Юрий ШТУРКО

680’

Кривбасс

30.07.2000

28.10.2000

Металлург З (г) - 2:2

Иван ГЕЦКО

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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