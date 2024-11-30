Команды Вернидуба забили 400-й мяч в чемпионатах Украины
Егор Твердохлеб после 20-летнего перерыва оформил 4-й хет-трик «Кривбасса» в УПЛ
В матче с «Полесьем» (3:1) 23-летний полузащитник криворожцев Егор Твердохлеб оформил 4-й хет-трик «Кривбасса» в УПЛ. Последний раз игроки бело-красно-черных исполняли «трюк со шляпой» более 20 лет назад – 9 мая 2004 года, когда Сергей Дранов трижды расписался в воротах «Ворсклы». Между тем второй гол Твердохлеба оказался 400-м для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Вернидуб стал 5-м тренером, чьи коллективы достигли этого рубежа. 307 мячей под его руководством забила «Заря» и 94 – «Кривбасс».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Автор гола
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
03.12.2011
|
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ
|
Заря
|
Оболонь
|
16' (1:0)
|
1:2 (д)
|
100-й
|
08.11.2014
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Заря
|
Металлург З
|
54' (2:0)
|
3:0 (д)
|
200-й
|
30.10.2016
|
Иван ПЕТРЯК
|
Заря
|
Звезда
|
15' (1:0)
|
2:1 (д)
|
300-й
|
24.04.2019
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Заря
|
Львов
|
90' (2:1)
|
2:1 (д)
|
400-й
|
30.11.2024
|
Егор ТВЕРДОХЛЕБ
|
Кривбасс
|
Полесье
|
73' (2:1)
|
3:1 (д)
Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины
|
|
Тренер
|
Клубы (голы)
|
Голы
|
1.
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Шахтер (817), Динамо (160)
|
977
|
2.
|
Мирон МАРКЕВИЧ
|
Волынь (24), Карпаты (233), Кривбасс (32),
|
900
|
|
|
Металлург З (92), Металлист (422), Днепр (97)
|
|
3.
|
Николай ПАВЛОВ
|
Днепр (164), Динамо (35), Таврия (7),
|
705
|
|
|
Ильичевец (346), Ворскла (153)
|
|
4.
|
Валерий ЯРЕМЧЕНКО
|
Шахтер (410), Кремень (34), Металлург З (26),
|
521
|
|
|
Карпаты (20), Ильичевец (31)
|
|
5.
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Заря (307), Кривбасс (94)
|
401
|
6.
|
Михаил ФОМЕНКО
|
Динамо (73), Верес (6), ЦСКА (69),
|
376
|
|
|
Металлист (121),, Металлург З (13), Таврия (94)
|
|
7.
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Динамо
|
373
|
8.
|
Семен АЛЬТМАН
|
Металлург Д (124), Черноморец (161), Таврия (43)
|
328
|
9.
|
Виталий КВАРЦЯНЫЙ
|
Волынь (324), Металлург З (2)
|
326
|
10.
|
Олег ТАРАН
|
Кривбасс (254), Металлург З (41)
|
295
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