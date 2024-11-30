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Украина. Премьер лига
30 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:32
42
0

Команды Вернидуба забили 400-й мяч в чемпионатах Украины

Егор Твердохлеб после 20-летнего перерыва оформил 4-й хет-трик «Кривбасса» в УПЛ

30 ноября 2024, 22:23 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:32
42
0
Команды Вернидуба забили 400-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Кривбасс

В матче с «Полесьем» (3:1) 23-летний полузащитник криворожцев Егор Твердохлеб оформил 4-й хет-трик «Кривбасса» в УПЛ. Последний раз игроки бело-красно-черных исполняли «трюк со шляпой» более 20 лет назад – 9 мая 2004 года, когда Сергей Дранов трижды расписался в воротах «Ворсклы». Между тем второй гол Твердохлеба оказался 400-м для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Вернидуб стал 5-м тренером, чьи коллективы достигли этого рубежа. 307 мячей под его руководством забила «Заря» и 94 – «Кривбасс».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Автор гола

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

03.12.2011

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ

Заря

Оболонь

16' (1:0)

1:2 (д)

100-й

08.11.2014

Филипп БУДКОВСКИЙ

Заря

Металлург З

54' (2:0)

3:0 (д)

200-й

30.10.2016

Иван ПЕТРЯК

Заря

Звезда

15' (1:0)

2:1 (д)

300-й

24.04.2019

Александр КАРАВАЕВ

Заря

Львов

90' (2:1)

2:1 (д)

400-й

30.11.2024

Егор ТВЕРДОХЛЕБ

Кривбасс

Полесье

73' (2:1)

3:1 (д)

Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины

Тренер

Клубы (голы)

Голы

1.

Мирча ЛУЧЕСКУ

Шахтер (817), Динамо (160)

977

2.

Мирон МАРКЕВИЧ

Волынь (24), Карпаты (233), Кривбасс (32),

900

Металлург З (92), Металлист (422), Днепр (97)

3.

Николай ПАВЛОВ

Днепр (164), Динамо (35), Таврия (7),

705

Ильичевец (346), Ворскла (153)

4.

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Шахтер (410), Кремень (34), Металлург З (26),

521

Карпаты (20), Ильичевец (31)

5.

Юрий ВЕРНИДУБ

Заря (307), Кривбасс (94)

401

6.

Михаил ФОМЕНКО

Динамо (73), Верес (6), ЦСКА (69),

376

Металлист (121),, Металлург З (13), Таврия (94)

7.

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Динамо

373

8.

Семен АЛЬТМАН

Металлург Д (124), Черноморец (161), Таврия (43)

328

9.

Виталий КВАРЦЯНЫЙ

Волынь (324), Металлург З (2)

326

10.

Олег ТАРАН

Кривбасс (254), Металлург З (41)

295

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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