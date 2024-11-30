Команды Вернидуба забили 400-й мяч в чемпионатах Украины

В матче с «Полесьем» (3:1) 23-летний полузащитник криворожцев Егор Твердохлеб оформил 4-й хет-трик «Кривбасса» в УПЛ. Последний раз игроки бело-красно-черных исполняли «трюк со шляпой» более 20 лет назад – 9 мая 2004 года, когда Сергей Дранов трижды расписался в воротах «Ворсклы». Между тем второй гол Твердохлеба оказался 400-м для команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины. Вернидуб стал 5-м тренером, чьи коллективы достигли этого рубежа. 307 мячей под его руководством забила «Заря» и 94 – «Кривбасс».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы команд Юрия Вернидуба в чемпионатах Украины

Гол Дата Автор гола Клуб Соперник Минута Счет 1-й 03.12.2011 Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ Заря Оболонь 16' (1:0) 1:2 (д) 100-й 08.11.2014 Филипп БУДКОВСКИЙ Заря Металлург З 54' (2:0) 3:0 (д) 200-й 30.10.2016 Иван ПЕТРЯК Заря Звезда 15' (1:0) 2:1 (д) 300-й 24.04.2019 Александр КАРАВАЕВ Заря Львов 90' (2:1) 2:1 (д) 400-й 30.11.2024 Егор ТВЕРДОХЛЕБ Кривбасс Полесье 73' (2:1) 3:1 (д)

Тренеры, чьи команды забили наибольшее количество мячей в чемпионатах Украины