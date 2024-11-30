Стала известна оценка Ярмолюка, поучаствовавшего в разгроме Лестера

В суботу, 30 ноября состоялся матча между «Брентфордом» и «Лестером» в 13-м туре АПЛ.

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«Пчелы» разгромили гостей со счетом 4:1, а Ярмолюк провел 20 минут на поле, выйдя с замены, когда счет на табло уже был разгромным.

Игру Егора Ярмолюка портал WhoScored оценил в 6.3 из 10 возможных. Результативными действиями украинский полузащитник не отличился. Портал SofaScore же оценил игру украинца в 7.0 из 10. После сегодняшней победы «Брентфорд» поднялся на седьмое место таблицы.

«Брентфорд» разгромил «Лестер».