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Англия
30 ноября 2024, 22:48 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:49
880
0

Стала известна оценка Ярмолюка, поучаствовавшего в разгроме Лестера

Егор начал матч на скамье запасных, но вышел на последние 20 минут матча

30 ноября 2024, 22:48 | Обновлено 30 ноября 2024, 22:49
880
0
Стала известна оценка Ярмолюка, поучаствовавшего в разгроме Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В суботу, 30 ноября состоялся матча между «Брентфордом» и «Лестером» в 13-м туре АПЛ.

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«Пчелы» разгромили гостей со счетом 4:1, а Ярмолюк провел 20 минут на поле, выйдя с замены, когда счет на табло уже был разгромным.

Игру Егора Ярмолюка портал WhoScored оценил в 6.3 из 10 возможных. Результативными действиями украинский полузащитник не отличился. Портал SofaScore же оценил игру украинца в 7.0 из 10. После сегодняшней победы «Брентфорд» поднялся на седьмое место таблицы.

«Брентфорд» разгромил «Лестер».

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Егор Ярмолюк Брентфорд Лестер оценки WhoScored SofaScore Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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