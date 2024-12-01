«Гол – для людей в черном». Лидер Левого Берега подколол арбитров УПЛ

Полузащитник «Левого Берега» Андрей Якимив поделился эмоциями после матча против «Оболони» в 15 туре Украинской Премьер-лиги. Футболист посвятил свой гол «людям в черном».

– Как на последних минутах удалось забить?

– Слава Богу, удалось забить и сравнять счет. На 2-й тайм мы вышли сильно настроенными и отдали все силы, чтобы хотя бы вырвать ничью. Конечно, мы играли на победу, но получилось, как получилось.

– Вы очень интересно праздновали. Чему посвящали? Очень давно не забивал «Левый Берег».

– Я сейчас если скажу, чему я это посвящал – потом на меня обидятся. Люди в черном – это для них.

– Но на самом деле это фактически первый удар в створ ворот сегодня у «Левого Берега». Почему не удавалось проходить защиту «Оболони»?

– Не знаю. Будем смотреть видео, сейчас эмоции переполняют, тяжело вспоминать игровые эпизоды. Сядем уже спокойно и разберем.

– Вы сказали, что передали поздравление судьям…

– Я не сказал «судьям».

– Ну, в черном – это же понятно между строчками. Какие моменты сегодня, может быть, не понравились?

– К сегодняшнему арбитру у меня вообще претензий нет. Этот судья очень квалифицирован. Были игры предыдущие, в которых не так хорошо судили, мягко говоря.

– Ничья – я смотрю, что все очень прямо довольны. Для «Левого Берега» это хороший результат?

– Довольны, потому что мы проигрывали, последняя минута матча – и мы вырвали ничью. Конечно, если мы на последней минуте забили гол при счете 0:1 – это положительный результат.

Конечно, мы выходили играть на победу, но ход игры был таким, что мы проигрывали, и, конечно, мы рады, что хотя бы вырвали ничью.

– В общем, очень нервный поединок, очень много фолов. Это давление результата сказывалось?

– Конечно. Две команды рядом в турнирной таблице, и это игра за 6 очков, поэтому, конечно, было много борьбы сегодня, – сказал Якимив.