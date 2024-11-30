Макартур – Брисбен Роар – 4:4. Невероятная ничья с автоголами. Видео голов

В субботу, 30 ноября, в рамках 6-го тура чемпионата Австралии прошёл матч между «Макартуром» и «Брисбен Роар».

Игра проходила на стадионе «Кэмпбеллтаун» и завершилась невероятной ничьей 4:4.

Австралия. Лига А. 6 тур. 30 ноября

«Макартур» – «Брисбен Роар» – 4:4

Голы: Адамсон 44, Ускок 51, Де Силва 79, Жермен 83 – Веддингем 5, 29, Арсланагич 67 (Автогол), Ускок, 90+3 (Автогол)

Видеообзор матча: