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30 ноября 2024, 19:50 |
62
0

Макартур – Брисбен Роар – 4:4. Невероятная ничья с автоголами. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Австралии

30 ноября 2024, 19:50 |
62
0
Макартур – Брисбен Роар – 4:4. Невероятная ничья с автоголами. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 ноября, в рамках 6-го тура чемпионата Австралии прошёл матч между «Макартуром» и «Брисбен Роар».

Игра проходила на стадионе «Кэмпбеллтаун» и завершилась невероятной ничьей 4:4.

Австралия. Лига А. 6 тур. 30 ноября

«Макартур» – «Брисбен Роар» – 4:4

Голы: Адамсон 44, Ускок 51, Де Силва 79, Жермен 83 – Веддингем 5, 29, Арсланагич 67 (Автогол), Ускок, 90+3 (Автогол)

Видеообзор матча:

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чемпионат Австралии по футболу видео голов и обзор
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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