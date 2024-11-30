Другие новости30 ноября 2024, 19:50 |
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Макартур – Брисбен Роар – 4:4. Невероятная ничья с автоголами. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Австралии
30 ноября 2024, 19:50 |
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В субботу, 30 ноября, в рамках 6-го тура чемпионата Австралии прошёл матч между «Макартуром» и «Брисбен Роар».
Игра проходила на стадионе «Кэмпбеллтаун» и завершилась невероятной ничьей 4:4.
Австралия. Лига А. 6 тур. 30 ноября
«Макартур» – «Брисбен Роар» – 4:4
Голы: Адамсон 44, Ускок 51, Де Силва 79, Жермен 83 – Веддингем 5, 29, Арсланагич 67 (Автогол), Ускок, 90+3 (Автогол)
Видеообзор матча:
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