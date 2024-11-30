Германия30 ноября 2024, 19:26 | Обновлено 30 ноября 2024, 19:51
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Матч дня. Стали известны составы на матч Боруссия Д – Бавария
Матч пройдет 30 ноября в 19:30
30 ноября 2024, 19:26 | Обновлено 30 ноября 2024, 19:51
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Сегодня, 30-го ноября, пройдет один из самых ожидаемых матчей сезона Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» встретится с мюнхенской «Баварией» в 12-м туре чемпионата.
Матч пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало в 19:30 по киевскому времени.
Тренеры огласили стартовые составы на игру:
🚨 STARTING XI VS BAYERN MUNICH 🚨 pic.twitter.com/pkgG8AfWY6— Borussia Dortmund (@BlackYellow) November 30, 2024
♦ Unsere 𝐓𝐨𝐩𝐬𝐩𝐢𝐞𝐥-𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐥𝐟 ♦— FC Bayern München (@FCBayern) November 30, 2024
Pack ma’s, Männer! 👊
#FCBayern #BVBFCB pic.twitter.com/UmPQqR06eH
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