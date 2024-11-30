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Германия
30 ноября 2024, 19:26 | Обновлено 30 ноября 2024, 19:51
192
0

Матч дня. Стали известны составы на матч Боруссия Д – Бавария

Матч пройдет 30 ноября в 19:30

30 ноября 2024, 19:26 | Обновлено 30 ноября 2024, 19:51
192
0
Матч дня. Стали известны составы на матч Боруссия Д – Бавария
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Д - Бавария

Сегодня, 30-го ноября, пройдет один из самых ожидаемых матчей сезона Бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» встретится с мюнхенской «Баварией» в 12-м туре чемпионата.

Матч пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало в 19:30 по киевскому времени.

Тренеры огласили стартовые составы на игру:

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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