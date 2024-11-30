Матч дня. Стали известны составы на матч Боруссия Д – Бавария

Сегодня, 30-го ноября, пройдет один из самых ожидаемых матчей сезона Бундеслиги.

Дортмундская «Боруссия» встретится с мюнхенской «Баварией» в 12-м туре чемпионата.

Матч пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало в 19:30 по киевскому времени.

Тренеры огласили стартовые составы на игру: