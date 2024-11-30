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Германия
30 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 30 ноября 2024, 18:57
147
0

Победа Леверкузена без Степанова, домашний разгром Лейпцига

Состоялось 5 матчей 12-го тура Бундеслиги

30 ноября 2024, 18:33 | Обновлено 30 ноября 2024, 18:57
147
0
Победа Леверкузена без Степанова, домашний разгром Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine. Байер

Сегодня, 30 ноября продолжился 12-й тур немецкой Бундеслиги 2024/25.

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Берлинский «Унион» в домашнем матче уступил леверкузенскому «Байеру». Леверкузенцы отметились голом уже на второй минуте, на что к 30-й минуте получили ответ от Чон У Йона, который сравнял счет. Первый тайм закончился ничейным счетом, во втором же чемпионы Германии взяли игру под свой контроль и забили закономерный гол усилиями Патрика Шика. Артем Степанов на поле не появился.

«Аугсбург» минимально одолел «Бохум» благодаря забитому с пенальти голу.

«Лейпциг» же получил полную охапку у себя дома: «Вольфсбург» забил «быкам» пять голов, на что команда Марко Розе смогла ответить лишь 1 мячем.

«Фрайбург», который не забил 5 пенальти подряд в чемпионате Германии, показал то, что может справиться и без 11-метровых: одолели у себя дома менхенгладбахскую «Боруссию» со счетом 3:1. «Бремен» и «Штутгарт» разыграли результативную ничью со счетом 2:2.

Бундеслига. 12-ый тур. 30 ноября.

Унион – Байер – 1:2

Голы: Чон У Йон, 29 – Фримпонг, 2, Шик, 75

Аугсбург – Бохум – 1:0

Голы: Тиц, 38(с пенальти)

Лейпциг – Вольфсбург – 1:5

Голы: Орбан, 82 – Амура, 4, 16, Томас, 5, Меле, 64, Бехренс, 90+1

Фрайбург – Боруссия Менхенгладбах – 3:1

Голы: Хелер, 41, 62, Доан, 49 –Клайндист, 61

Вердер – Штутгарт – 2:2

Голы: Нжинмах, 6, Стаге, 77 – Демирович, 20, 85

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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