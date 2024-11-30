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  4. Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на лондонское дерби в АПЛ
Англия
30 ноября 2024, 18:31 |
997
0

Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на лондонское дерби в АПЛ

«Канониры» сыграют против »Вест Хэма»

30 ноября 2024, 18:31 |
997
0
Сыграет ли Зинченко? Известен состав Арсенала на лондонское дерби в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 30 ноября, состоится матч 13-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Арсенал».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Лондон Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд на этот матч. Украинский фулбек «Арсенала» Александр Зинченко начнет этот матч в запасе.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Вест Хэм Вест Хэм - Арсенал стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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