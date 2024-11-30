Ханс-Дитер ФЛИК: «Сегодня был не наш день и мы не были эффективными»

30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом». Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в игре:

«Мы не очень хорошо играли, но команда до конца пыталась добиться хорошего результата. Сегодня был не наш день и мы не были эффективными.

Мы должны измениться, защищаться лучше и логичнее. Если ты не забьешь гол, это также усложняет сохранение ворот сухими. Это вопрос для всей команды. Сейчас есть несколько тяжелых игр в Лиге, а затем в Дортмунде.

Я не хочу говорить ни о ком конкретно, мы могли играть лучше как команда».

В турнирной таблице «Барселона» занимает первое место с 34 очками. Поражение «Лас-Пальмасу» стало для каталонцев третьим в сезоне Ла Лиги.