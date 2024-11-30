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Испания
30 ноября 2024, 17:56 |
411
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Сегодня был не наш день и мы не были эффективными»

Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение в матче 15-го тура Ла Лиги

30 ноября 2024, 17:56 |
411
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Сегодня был не наш день и мы не были эффективными»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом». Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в игре:

«Мы не очень хорошо играли, но команда до конца пыталась добиться хорошего результата. Сегодня был не наш день и мы не были эффективными.

Мы должны измениться, защищаться лучше и логичнее. Если ты не забьешь гол, это также усложняет сохранение ворот сухими. Это вопрос для всей команды. Сейчас есть несколько тяжелых игр в Лиге, а затем в Дортмунде.

Я не хочу говорить ни о ком конкретно, мы могли играть лучше как команда».

В турнирной таблице «Барселона» занимает первое место с 34 очками. Поражение «Лас-Пальмасу» стало для каталонцев третьим в сезоне Ла Лиги.

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Ханс-Дитер Флик Барселона Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: Marca
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