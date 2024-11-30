Ханс-Дитер ФЛИК: «Сегодня был не наш день и мы не были эффективными»
Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение в матче 15-го тура Ла Лиги
30 ноября состоялся матч 15-го тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом». Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в игре:
«Мы не очень хорошо играли, но команда до конца пыталась добиться хорошего результата. Сегодня был не наш день и мы не были эффективными.
Мы должны измениться, защищаться лучше и логичнее. Если ты не забьешь гол, это также усложняет сохранение ворот сухими. Это вопрос для всей команды. Сейчас есть несколько тяжелых игр в Лиге, а затем в Дортмунде.
Я не хочу говорить ни о ком конкретно, мы могли играть лучше как команда».
В турнирной таблице «Барселона» занимает первое место с 34 очками. Поражение «Лас-Пальмасу» стало для каталонцев третьим в сезоне Ла Лиги.
🗣️ Hansi Flick: "Tenemos que reconectarnos y volver"— MARCA (@marca) November 30, 2024
🔵🔴 El técnico alemán valoró el #BarçaLasPalmas
✍️ Te lo cuenta @MCTorresA 👇https://t.co/YNmjeYhSjj
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Австралийский боксер обратился к Теофимо Лопесу
Сегодня знакомимся с 22-летней красавицей, которая представляет ФК Рух